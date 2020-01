Definitivamente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo no ya en distintas cuestiones políticas o de actuaciones, sino simplemente en la hoja de ruta que debe seguir la tramitación de los proyectos ya acordados. Recientemente ha ocurrido con la Ciudad de la Justicia, y vuelve a pasar lo mismo ahora con la Plaza de España. La reclamación de agilidad que el concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, hacía este domingo para firmar el convenio para la peatonalización de la Plaza de España ha sido respondida por la Junta de Andalucía afirmando que ese convenio no podrá firmarse hasta que el Ayuntamiento no presente la documentación pendiente.

En concreto, la Junta de Andalucía ha trasladado un informe que refleja las últimas reuniones que se han producido entre las dos administraciones para iniciar el trabajo relativo a este proyecto. La última de ellas se remonta al 13 de diciembre, cuando los técnicos analizaron una serie de aspectos que deben adaptarse del pliego básico original para cumplir con lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas de la convocatoria de subvenciones para ciudades amables. Según explica la administración andaluza, a través de la delegación territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, los técnicos municipales se comprometieron ese día a terminar de redactar el proyecto de ejecución con las nuevas características, lo que preveían que pueda estar finalizado a mediados de este mes de enero. "Hasta la fecha el Ayuntamiento de Cádiz no ha aportado la documentación que permita la supervisión favorable del proyecto de ejecución, su aprobación y posterior suscripción del convenio de colaboración", han trasladado desde la Junta.

No será, por tanto, hasta que el Ayuntamiento no presente el proyecto de ejecución y éste lo aprueben los técnicos de la administración, cuando la Junta pueda firmar ese convenio de colaboración que permita el desarrollo de la peatonalización de la Plaza de España, como reclamaba Martín Vila este domnigo.

Conviene recordar que este proyecto contará con una financiación de 1.199.999,42 euros por parte de la Junta de Andalucía, lo que supone prácticamente el 80% de la reurbanización y transformación de esta plaza que se contempla como un gran espacio sin aparcamientos ni tráfico. Las obras están previstas para un tiempo máximo de 36 meses, siendo el Ayuntamiento el autor de los proyectos así como el responsable de la dirección facultativa de las obras una vez que empiecen.