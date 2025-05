Concentración de Ferraris en Cádiz: "Y ahora vamos a vender unos numeritos y por cinco euros se pueden llevar uno de ellos"

Cádiz/Cientos de aficionados a los coches deportivos de lujo y de curiosos se han arremolinado a principios de esta tarde alrededor de la entrada principal al Puerto de Cádiz para ver entrar a más de un centenar de Ferraris que participan en la ruta Cavalcade Ferrari, que se está celebrando en Andalucía desde este lunes 26 de mayo hasta próximo jueves 29 de mayo, organizada por el Ferrari Club España.

Después de un recorrido que partió desde Sevilla y discurrió por Morón, Arcos y Medina, los 115 Ferraris pilotados por conductores de 25 países llegaron a la capital gaditana a partir de las 13:00 horas y se concentraron en el Muelle Ciudad del Puerto de Cádiz, en vez de en la Plaza de España, donde estaba previsto inicialmente. Al parecer, vecinos y ecologistas advirtieron al Ayuntamiento del carácter peatonal de este espacio público y se cambió el lugar del evento.

Ante la imposibilidad inicial de acceder al mismo recinto portuario público donde sí que se permite la entrada la ciudadanía para ver zarpar al Juan Sebastián de Elcano, incluso con la infanta Leonor a bordo, los aficionados y curiosos en general se concentraron a la entrada principal del puerto gaditano por la Plaza de Sevilla.

Policía Portuaria, seguridad privada y miembros de la organización impidieron el acceso al lugar donde se estacionaron los coches en las instalaciones públicas incluso a los periodistas que estaban ejerciendo su labor. Posteriormente se les permitió tomar imágenes de la entrada de los bólidos desde dentro del recinto portuario y, finalmente, se abrieron las puertas del puerto al público a la altura de la terminal de pasajeros.

Un cordón de miembros de la organización mantuvo en todo momento alejado de los coches a los aficionados y curiosos. Toda esta situación generó comentarios de indignación entre algunos ciudadanos que se quejaban de que no se les permitiese el paso a un espacio público donde se está celebrando una exhibición. "Es un evento privado", repetían una y otra vez los trabajadores de seguridad, de la organización y los policías portuarios. Al final, uno de los agentes abrió las puertas.

Jóvenes apasionados que son auténticos expertos

Con todo, jóvenes apasionados por estos vehículos de lujo disfrutaron viéndolos acceder al muelle por su entrada principal. Como los hermanos Pablo y Álvaro Dorantes. "Han entrado desde Ferraris 296 8 competiciones y SP3 hasta LaFerrari y SF90 XX Stradale", comentan superdocumentados a este periódico. "También están entrando ahora mismo un Ferrrari Roma y un 812", añaden. No forman parte de ninguna asociación o club de fans, pero "somos aficionados desde que nacimos", dice uno de ellos, y no se pierden ni una concentración a la que puedan desplazarse, ya sea en España o en otros países europeos como Alemania. "Esto es un F8 Tributo y el que va detrás, otro SP3 y otro SF90 XX Stradale", informan.

Ya de muy chico Pablo se montó en un Ferrari 458 en el circuito de Jerez, y Álvaro, en un 488 Pista, en Alemania, experiencias que aseguran que no olvidarán jamás. "Hay mejores marcas de coches, como Pagani, Bugatti o Koenigsegg, y algunas que están a la par, como Lamborghini, pero los Ferrari son especiales", dice Álvaro. Los dos aspiran a cumplir en algún momento el sueño de su vida, que es tener uno de estos cohes de lujo que pueden llegar a costar más de tres millones de euros. "Ya veremos cómo lo hacemos...", responde Pablo.

Álvaro explica que no es habitual que en este tipo de concentraciones de exhibición no dejen entrar a los aficionados, "pero en España hay muy poco respeto por lo ajeno y para evitar conflictos, esto es lo que han decidido desde la organización".

Otros tres jóvenes apasionados por estos coches se pasean por delante de los vehículosya aparcados. "El más espectacular para mí es el Daytona y aquel descapotable es un Monza", dice Pablo González, estudiante de Informática. "Yo me monté una vez en un California", apunta Pedro Muñoz, que cursa Arquitectura naval e Ingeniería Marítima. "¿Que qué tienen de especial los Ferraris? Yo diría que la elegancia y la deportividad, que están bien combinadas. Se pueden poner a una velocidad de casi 400 kilómetros por hora y a los 350 creo que llegan todos, aunque estoy seguro de que están limitados electrónicamente. A esas velocidades solo te puedes poner en un circuito o en algunos tramos sin limitación de las Autbahn [las autopistas alemanas]", comenta Víctor Millán, que también hace Informática.

Otra imagen de la concentración de Ferraris en el Puerto de Cádiz. / Julio González

¿Y quiénes creéis son sus propietarios? ¿Seríais capaces de gastaros tres millones de euros en un coche? "Supongo que serán inversores y grandes empresarios. Si me sobrasen tres millones de euros, claro que me compraba uno. Pero antes me va a hacer falta un piso..."

De uno de los coches se baja una pareja de mediana edad de origen asiático. Miran sin saludar al público, muy serios, y se dirigen hasta las pérgolas de sombra de las que les recogerá un autobús rumbo al Castillo de Santa Catalina, donde almorzarán. Imposible hablar con ellos. Surge entonces un espontáneo: "Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por asistir a esta exhibición. Ahora vamos a vender unos numeritos y por la módica cantidad de cinco euros se pueden llevar uno de estos Ferraris...". Cosas de Cádiz.

De vuelta a la provincia el miércoles 28 de mayo

Tal y como estaba previsto, la caravana Calvacade Ferrari partió de Cádiz alrededor de las 15:45 rumbo hacia Lora del Río, Palma del Río y el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba. El miércoles 28 de mayo regresarán a la provincia de Cádiz, concretamente a la Sierra de Grazalema, desde donde se desplazarán hasta Ronda, la Sierra d las Nieves, El Burgo y Ojén, para en Marbella, con una parada en Puerto Banús y en el Circuito Ascari.

El jueves 29 de mayo recorrerán una etapa por Puebla de Cazalla, La Romera, Pruna y Algámitas, con parada en Osuna, de vuelta a Sevilla, por Lantejuela y Marchena. La ruta culminará con una subasta benéfica de objetos de colección compuesta por piezas únicas de la colección Ferrari y experiencias exclusivas para apoyar proyectos educativos.