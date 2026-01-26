El complicado acceso de coches, ambulancias y autobuses al futuro Hospital y a la Ciudad de la Justicia en Cádiz

Pendiente de que se firme de una vez por todas el convenio que dará vía libre a la construcción del Hospital Regional de Cádiz, y que las obras en los Depósitos de Tabaco, como sede de la Ciudad de la Justicia, cojan velocidad de crucero, el Ayuntamiento tendrá que empezar a plantear pronto el rediseño urbanístico de este extenso espacio urbano.

Tanto el Hospital como la futura sede judicial moverán cada día a cientos, miles, de personas tanto en usuarios como en trabajadores. El centro médico es hoy la principal empresa de la ciudad en empleo, con más de tres mil trabajadores. Y el movimiento en la Ciudad de la Justicia, aunque menor, tampoco se quedará corto.

Los dos inmuebles se ubican en una zona con una red viaria complicada y muy limitada. La cercanía de la avenida de la Sanidad Pública, como puerta de entrada para el tráfico privado, choca con la estrechez de la avenida de Marconi. Y el acceso desde el Cerro del Moro tampoco es sencillo. Más agilidad sí hay en la conexión con la avenida de la Bahía y, de ahí, con el puente de la Constitución, y por la otra parte con Ronda de Vigilancia.

Es decir, no va a ser fácil llegar con cierta agilidad a estos centros públicos, con especial incidencia con el Hospital Regional, pues no se ubican a pie de una gran avenida y sí cercanos a calles muchas de ellas estrechas. También hay que tener en cuenta que es necesario habilitar vías de acceso de las ambulancias al centro médico, que tampoco lo tienen hoy sencillo con el Puerta del Mar.

Junto a ello, se agravará el problema del aparcamiento, ya habitual en la ciudad. Es cierto que las sedes judiciales hoy en funcionamiento y el Hospital Puerta del Mar tampoco están sobrados de estacionamientos. En la zona de Puntales se cuenta únicamente con el construido en la antigua explanada de acceso a este barrio.

Cambios obligados en el autobús para llegar al futuro hospital

Junto al tráfico privado, quedará por definir la llegada de los autobuses urbanos e interurbanos.

Hoy junto al Puerta del Mar paran las líneas 1 y 7 del autobús público. Y frente al mismo se dispone de una amplia parada para diversas líneas interurbanas, y también de conexión con Sevilla.

Habrá que hacer muchos ajustes para conseguir mantener esta oferta de transporte público cuando estén en uso la Ciudad de la Justicia y el Hospital Regional. Cuando se diseñe este último, que a priori tiene un mayor espacio donde actuar, habrá que habilitar los puntos de llegada de estos servicios. A la vez, habrá que reordenar líneas (ahora, curiosamente, se está estudiando cambios en la mismas con la futura modificación del contrato de autobuses urbanos).

En esta reordenación urbana habrá que tener en cuenta que hay un tercer equipamiento que, si funciona de la forma en la que cabría esperar, implicará un cierto movimiento ciudadano en el mismo entorno. Es el complejo socio-cultural de los Depósitos de Tabaco.

Aunque los Depósitos es una realidad inminente, la Ciudad de la Justicia y, sobre todo, el Hospital Regional son proyectos que tardarán unos cuantos años en ser realidad. Tiempo para estudiar bien los cambios en la red urbana.