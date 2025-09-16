Zona Franca le da a la Junta ocho años para tener listo el nuevo Hospital de Cádiz

El documento que va a cerrar la cesión gratuita a la Junta, por parte del Ministerio de Hacienda, del suelo para construir el nuevo Hospital de Cádiz fija un plazo de 8 años para tener terminado este complejo sanitario. Este periodo de tiempo se incluye ahora en el borrador del convenio que se ha mandado a la Junta, por lo que habrá que negociarlo.

Fran González, delegado del Gobierno en la Zona Franca, considera que esta fecha es posible de cumplir. La Junta ya tiene terminado el plan funcional del nuevo centro médico, por lo que ahora tiene que iniciar el proceso administrativo de redacción del anteproyecto, el proyecto de construcción, la propia obra, y el equipamiento, un conjunto de actuaciones que necesitan varios años para su desarrollo. Si no se cumple este calendario, el suelo volvería a ser propiedad del Consorcio. "Cuando tenga el suelo en su poder, la administración regional podrá pedir ya la licencia de obra, pues en el PGOU este terreno ya va destinado para Hospital. Y el gobierno regional aún está a tiempo para incluir en sus presupuestos de 2026 las primeras partidas para financiar este proyecto".

En todo caso, se reconoce también que al fijar inicialmente este calendario, lo que pretende la Zona Franca y el Ministerio de Hacienda "es blindar el convenio, garantizar que la Junta de Andalucía sí va a construir el Hospital Regional de Cádiz, y no pretenda un cambio de uso del suelo para no cumplir su compromiso".

Actualmente, la Junta está inmersa en la construcción del tercer hospital de Málaga. Solo en la ejecución de su obra se calculan unos 6 años de trabajos. Aunque es un edificio de mayores dimensiones al previsto en Cádiz, este tiempo puede ser un ejemplo de lo que puede suponer la obra en nuestra ciudad.