Zona Franca afirma que ni Ayuntamiento ni Junta pagarán nada por el Hospital, aunque quiere recuperar el dinero invertido en el solar

"El convenio para el nuevo Hospital de Cádiz no le va a costar ni un euro ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía", así lo afirma, en una entrevista mantenida con este Diario, el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González.

El Ministerio de Hacienda, del que depende el Consorcio gaditano, ya ha activado el compromiso anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de aportar gratis el suelo de la antigua CASA a la Junta para construir el nuevo centro sanitario. Así, se ha remitido a la Junta un primer borrador del convenio que implica a la tres partes, incluido el Ayuntamiento de Cádiz.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, incluye algunas cláusulas que sin duda van a provocar más de una tensión entre las administraciones implicadas.

Por una parte, el borrador, elaborado por Hacienda, indica que el Ayuntamiento tiene en sus manos "agilizar y facilitar la tramitación urbanística", del complejo, y a la vez "garantizar a su vez que el Consorcio Zona Franca pueda recuperar la inversión en dicho solar". Por otra, se incluye también que corresponde al Ayuntamiento "garantizar que el Consorcio reciba las unidades de aprovechamiento subjetivo que le correspondan por la cesión del suelo".

El suelo de CASA le costó hace 20 años al Consorcio 9,5 millones de euros, cantidad que ha ido creciendo por el coste anual del IBI y el propio mantenimiento del suelo, hasta llegar a unos 12 millones de euros. Una tasación realizada hace unos meses, para ver el valor de mercado del terreno, elevaba esta cantidad por encima de los 20 millones.

Esta intención de recuperar este dinero contrasta, inicialmente, con el anunció de Montero de una "cesión gratuita del terreno a la Junta", hasta el punto que implique al Ayuntamiento o a la Junta el pago de este dinero. Se volvería así a las propuestas planteadas en su día por el Ayuntamiento, para hacerse con este solar.

Sin embargo, Fran González, rechaza estas suposiciones e insiste en que ni Junta ni Ayuntamiento tendrán que pagar nada en esta operación. En este sentido, destaca que todos los aprovechamientos que le correspondan, serán aprovechados, sin una fecha concreta, en suelo que ya sea propiedad de la Zona Franca o que pueda adquirirlo. "En ningún momento el Ayuntamiento tendrá que poner suelo de su propiedad. Los incrementos de edificabilidad que se obtengan por este aprovechamiento se limitarán a suelo ya del Consorcio", afirma con rotundidad el delegado de la Zona Franca.

"Nuestro objetivo no es que la Zona Franca gane dinero, sino que no pierda lo invertido. Gracias al músculo financiero que hemos logrado en estos años, tampoco tenemos urgencia por gestionar estos aprovechamientos", insiste Fran González.

Llama la atención González que hasta ahora el Ayuntamiento ha manejado cifras "mencionando conversaciones o titulares de prensa, sin ningún documento oficial, lo que ha sido una importante falta de rigor. No pretendemos obtener estos derechos de aprovechamiento subjetivos de forma inmediata. Gracias a la situación económica en la que ahora está la Zona Franca, tras la gestión de estos últimos cinco años, no una cuestión urgente. Para nosotros lo importante es que la Junta pueda empezar ya la obra del Hospital, y cuando firme el convenio puede hacerlo si quiere. Y lo que vuelve a estar claro una vez más es que nosotros no vamos a ser la excusa para la construcción de este complejo médico. Si el problema era este suelo, el problema ya está solucionado porque se le ha pasado gratuitamente a la Junta, sin tener que pasar por el Ayuntamiento".