Los comerciantes de Extramuros montará este domingo un mercadillo en el Paseo Marítimo de Cádiz

La Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz (ACEX) han organizado para este domingo un mercadillo a partir de las doce de la mañana y hasta las ocho de la tarde en el Paseo Marítimo de Cádiz, siempre que la climatología así lo permitiera.

Una portavoz de este colectivo indicó a este periódico que la intención que conlleva esta convocatoria no es tanto la de vender productos, sino la de hacerse visibles ante el público gaditano:“Vemos que muchos ciudadanos se marchan de Cádiz a los centros comerciales porque realmente no conocen la oferta comercial con la que cuenta también de las Puertas de Tierra para acá. Cádiz no es sólo casco histórico y Avenida”, según indica Marisa Ladera, de ACEX.

Este evento ofrece una oportunidad única para que los comerciantes locales muestren sus productos y servicios, dando así a conocer el amplio abanico de comercios con el que ACEX cuenta en esta zona de Cádiz.

Desde la organización indican que el mercadillo contará con una amplia variedad de puestos, desde alimentos, ropa, joyería, telefonía y mucho más. “Los visitantes tendrán la oportunidad de apoyar así a la economía local”, indican desde la propia Asociación de Comerciantes de Extramuros.

Desde ACEX invitan a todos los gaditanos y gaditanas, así como aquellas personas que quieran acercarse a Cádiz este domingo, a asistir a este singular mercadillo. “Este evento no sólo ofrece la oportunidad de adquirir productos locales y marcas únicas, sino que también es una excelente manera de pasar una tarde/noche disfrutando del ambiente”, indican.

En principio todo parece indicar que el domingo se avecina con nubes pero sin precipitaciones. Si la cosa sigue así, el mercadillo se mantendrá este domingo, y si no, se contempla la posibilidad de trasladarlo a otro fin de semana de este mismo mes.

Los comerciantes de este colectivo tiene ya preparados descuentos para las personas que opten por acercarse a participar de este mercadillo, al igual que algunos regalos que se sortearán a lo largo de la jornada.