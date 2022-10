El comercio de extramuros adelanta la Navidad con pagos aplazados para sus clientes

Toda idea y toda ayuda es poca para enfocar de la mejor manera los gastos de las tradicionales fechas de diciembre y enero. Así lo ha entendido la Asociación de Comerciantes de Extramuros (AECX), que ha ideado una precampaña “para que la cuesta de enero sea más llevadera para los clientes y los comerciantes tengan más alternativas de ventas”, comenta Alicia Reyes. 'Adelanta la Navidad' permitirá apartar artículos para la fiesta de los Reyes Magos, con la posibilidad de abonar sus importes en tres plazos -octubre, noviembre y diciembre- en 36 establecimientos de Puerta Tierra.

Explica Alicia Reyes que no hay límite mínimo de compras y que los artículos se entregarán con el último pago. “El cliente no tendrá el artículo ni podrá recuperar el dinero si el 5 de enero no ha efectuado el tercer pago”, apunta.

“Este tipo de pago se ha ido perdiendo con el tiempo y es beneficioso ahora con esta crisis y la subida de precios. El cliente paga los regalos de forma más cómoda y en diciembre ya los tiene, sin tener que pagarlo todo de golpe en enero, como ocurre cuando compras con tarjeta en grandes superficies”, indica Reyes.

Esta fórmula de pago de compras adelantadas se ha iniciado ya este jueves en estos establecimientos: Lencería Colón, Luli (tienda de ropa), Joyería Diferente, Érase una vez, Cuquiña Mercería Creativa, Sweet Candy, Multiópticas Iglesias, Orocans Joyero, Cadizoo, Tecnihogar, Don Pistacho, Irene de la Rosa Moda y Complementos, Saneamientos Rossi, Millo Store, Tapicerías Deco Decoración, Esencias Happy, Susana Reyes Estética, Tienda Mari Carmen, Topatí, Muebles Sale Gaditanos, Papelería El Compás, Don Pis, Estética La Dama de Cádiz, Atlantic Tatoo Estudio, Imprenta Papelería Rimada, Marisa García, Sí o Sí, Vivir en Rosa, Jiménez Instrumentos Musicales, Delité, Ro&Man Ópticos Avenida, Ro&Man Ópticos La Curva, Pasarelas Cádiz, Motos Payán, Ceytec y Aloha Ohana.

Y en breve, en más de 100 comercios de extramuros se ofrecerán tarjetas de ‘rasca y gana’, con seis mil premios que esperan a los clientes por una compra superior a 20 euros, 15 si se trata de una tienda de frutos secos o golosinas.

En Navidad la Acex pondrá en marcha la campaña La estrella te orienta. Todas estas actividades están respaldadas por el Mercado Municipal Virgen del Rosario, Fedeco y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz.