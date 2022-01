Los colegios concertados critican a la Junta por su falta de previsión en “algo que se veía venir”

Ya desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Cádiz (FSIE), sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, se lanzaba este mismo fin de semana una llamada de atención a la delegación de Educación y, por extensión, a la Junta de Andalucía, exigiendo la máxima celeridad posible para que se autorizaran las sustituciones desde el primer día de clase después de las vacaciones de Navidad.

Pues llegó el primer día de colegio tras las fiestas y los centros no sólo se encontraron con numerosos pupitres vacíos sino que muchas de sus tarimas se quedaron sin profesor debido a las numerosas bajas que se han producido entre los maestros a lo largo de estas vacaciones.

Así, desde los centros concertados de Cádiz lamentaban la falta de previsión mostrada por Educación, ya que, tal y como se preveía, llegaron las primeras clases y han sido numerosas las faltas de docentes en los distintos centros de la capital. De ahí que hayan coincidido en denunciar la falta de previsión por parte de la Junta “en algo que se veía venir”.

El colegio concertado San Vicente de Paúl de Cádiz es uno de los que ha iniciado el curso con expectativas algo más esperanzadoras, ya que indicaban este lunes a este periódico desde la Dirección que este lunes han tenido que lamentar tan sólo dos bajas, una, la de un profesor con Covid, y la otra, la de un docente con un bebé en confinamiento.

En cuanto a los alumnos, en San Vicente de Paúl, indicaron que faltaron este lunes a clase unos 30 niños entre Infantil y Primaria. “Hemos tenido una media de dos o tres faltas por aula”, indicaba sor Virginia Ponce, directora de Secundaria y Bachillerato del citado centro escolar de Cádiz capital, que aclaraba también que no sabían aún si las faltas se corresponden con niños que tiene Covid o bien se trata de confinamientos preventivos por causas diversas. Cabe recordar que en el caso de la Educación Infantil, sin pauta de vacunación y sin el uso obligatorio de mascarillas, son diez días de aislamiento los que se recomiendan, lo que se suma a que muchos pequeños no tendrán su segunda dosis de la vacuna hasta el mes de febrero.

En San Vicente “nos hemos apañado como hemos podido, pero la incertidumbre es grande porque no sabemos por dónde saldrá ésto”. De momento han contactado con la delegación de Educación pero desde allí les argumentan que ya cuentan con unos refuerzos Covid “que nos resultan escasos”. Cabe recordar que antes de las vacaciones de Navidad, San Vicente de Paúl llegó a acumular varios casos de profesores con Covid, por lo que ya le vieron las orejas al lobo.

A pesar de ello, sor Virginia Ponce indica que echa de menos algo más de previsión por parte de Educación: “Nos mandaron un refuerzo a media jornada, algo que no resuelve la situación con la que nos encontramos después de las vacaciones”. Ante tal situación, desde este centro concertado tienen que acudir, como ya hicieron en el mes de diciembre, a las contrataciones privadas. “Nuestra preocupación y nuestra obligación es que el alumnado siga su ritmo y no se vea afectado por estos problemas organizativos”. En diciembre, según destaca sor Virginia Ponce, “los pequeños no echaron nada en falta: tuvieron sus manualidades, sus villancicos... todo lo que se correspondía con su etapa educativa”.

Tanto fue así, que mucho de los profesores, a pesar de tener el Covid y gracias a que no tenían síntomas graves siguieron atendiendo desde sus casas a su alumnado supervisando todas las actividades que se llevaban a cabo. Ponce aprovechó para agradecer a los profesores de Secundaria y Bachillerato de San Vicente de Paúl, ya que se ofrecieron de manera voluntaria y desinteresada a atender, durante sus horas libres, las clases de los más pequeños que se vieron desprovistas de docente antes de las Navidades, “lo que demuestra que contamos con un gran equipo de profesionales y con un ambiente familiar y de trabajo en equipo, lo que hace mucho más fácil sacar este tipo de situaciones adelante sin que ello afecte a la educación de nuestro alumnado”.

Sobre si cree que se debería haber pospuesto unos días más el reinicio del curso, la directora de San Vicente de Paúl cree que no habría tenido demasiado sentido, ya que “no hemos tenido ningún tipo de restricciones ni limitaciones a lo largo de las vacaciones, por lo que lo lógico es hacer lo que se ha hecho”.

Sor Virginia Ponce afirma, a pesar de todo, que las clases telemáticas no han producido ningún tipo de brecha digital en su centro , ya que “al principio hicimos un sondeo y sólo doce o trece alumnos no contaban con conexión desde casa o con un dispositivo a través del cual recibir la clase. Rápidamente pusimos a su disposición o bien una tablet o un portátil para que pudieran seguir las clases desde casa”.