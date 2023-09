Los colegios públicos de Cádiz no podrán iniciar las actividades extraescolares a comienzos de octubre

El habitual inicio de las actividades extraescolares en los colegios públicos de Cádiz el primer día lectivo de octubre va a tener que esperar esta vez. Las familias han recibido este viernes una notificación a través de la app IPASEN, que permite la comunicación entre los centros educativos y las familias, tutores legales y alumnado, anunciando el retraso de la puesta en marcha del programa debido a problemas ajenos a los centros.

Según se explica desde la Consejería de Desarrollo Educativo se espera culminar, a través de la Agencia Pública de Educación (APAE), la firma del Acuerdo Marco con todas las empresas adjudicatarias de estos servicios extraescolares en los próximos días y comenzar la formalización de los contratos, "con todas las garantías y plazos estipulados en el procedimiento, incluyendo la resolución de los recursos presentados al propio Acuerdo Marco".

Defienden desde la Junta que "las actividades extraescolares estarán en funcionamiento a lo largo del mes de octubre, después de recoger, como es habitual, las demandas de las familias durante todo el mes de septiembre. La Consejería afirma que ha puesto "todos los recursos disponibles para agilizar los trámites, que son más complejos a través de la plataforma Giro, con el objetivo de que el servicio de actividades extraescolares esté a disposición de los centros educativos y de las familias lo antes posible".

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) ha lamentado esta situación. Beatriz Talaverón, su gerente, ha comentado que ha sido "por problemas de contratación, porque existen una serie de plazas legales que hay que cumplir y que no se podían saltar, no se podía empezar el 2 de octubre", por lo que "nos pusimos en contacto con la Consejería para indicarle que dieran la posibilidad de un contrato puente para intentar dar comienzo ese día". Pero "nos dicen que la solución está en seguir el procedimiento, muy a pesar de que sabían perfectamente que a 2 de octubre no llegaban".

Talaverón ha señalado que solicitaron a la Consejería que "dadas las circunstancias y que es un derecho conciliador por el que las familias tienen que organizar sus horarios, pusieran una fecha cierta, pero tampoco se han querido comprometer". Según la Aaeeco, el retraso del inicio de las actividades extraescolares afecta en Andalucía a 72.000 niños, 1.660 centros educativos y 7.000 puestos de trabajo.

Hay recordar que para el próximo curso el incremento del precio de este servicio de actividades extraescolares ha sido del 4% con respecto al curso pasado, resultando un precio de 17,51 euros mes para cada una de ellas.