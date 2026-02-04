El Colegio de Arquitectos expone su séptimo episodio de Arquitectura Moderna que protagoniza la Escuela de Arte de Algeciras

La Escuela de Artes y Oficios de Algeciras (1968-71), proyectada y construida por el arquitecto Fernando Garrido Rodríguez (1930-2021), protagoniza el séptimo de los ‘Episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz’ puesto en marcha por el Colegio de Arquitectos de Cádiz, con el firme propósitode poner en valor algunas de las obras más destacadas construidas a lo largo del siglo XX en nuestra provincia, y rendir un merecido homenaje a sus autores.

El edificio algecireño centra así el catálogo editado para la ocasión y la nueva exposiciónque este jueves se inaugura en la sala de exposiciones del Colegio, en una iniciativa que, por primera vez, subvenciona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y que ha sido seleccionada entre las más de 500 solicitudes concurrentes a la convocatoria. A las 19.00 horas comenzará este evento que también reunirá en un conversatorio en el salón de actos del Colegio a los seis tutores que han abanderado cada uno de los episodios, “que abundarán en la experiencia de investigación y descubrimiento de la obra y lo que les ha aportado personalmente, así como en la difusión e importancia que el patrimonio moderno y cada uno de estos edificios tienen en la sociedad actual”, explica la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches.

Entre ellos figuran los tutores de estas becas de investigación Ricardo Sánchez Lampreave, profesor titular de Proyectos Arquitectónicos en la UDC, que ha capitaneado dos de las obras; Luis Martínez Santa-María, catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la UPM; Ramón Pico Valimaña, catedrático de Composición Arquitectónica en la US; Victoriano Sainz Gutiérrez, profesor titular de Urbanismo en la US; Ángel Martínez García-Posada, profesor titular de Proyectos Arquitectónicos en la US y Luz Fernández-Valderrama, profesora titular de Proyectos Arquitectónicos en la US.

Un encuentro que pondrá en relación a través del patrimonio contemporáneo de nuestra provincia a tutores, colegiados ganadores de las becas de investigación y de diseño pertenecientes a diferentes generaciones y ámbitos profesionales, y promotores públicos y privados de las obras seleccionadas, para juntos repasar el alcance de esta iniciativa ya consolidada y analizar su contribución a la difusión y al entendimiento de los valores de la modernidad por parte de la sociedad.

La puesta en marcha de este proyecto con respaldo nacional se convierte, por tanto, en todo un hito retrospectivo con el que se hace balance y se echa la vista atrás para repasar el camino recorrido en el descubrimiento, divulgación y repercusión de cada uno de estos episodios.

El rigor de las investigaciones realizadas también ha propiciado la inclusión de algunos de estos Episodios en el registro del Docomomo Ibérico para la documentación y difusión de la arquitectura del movimiento moderno, en el que ya se recogen la Casa de los Palos y la iglesia de San Servando y San Germán en Cádiz y el Colegio de San Juan Bautista en Jerez. Completan los siete episodios la Casa del Mar en Tarifa, el Centro Cultural de Villamartín, la Capilla del Colegio de Nuestra Señora del Carmen en San Fernando y la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras.

El acto contará con la asistencia de la Subdirectora General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Elena Calama, y la presencia de la Delegada Territorial de Fomento, Carmen Sánchez, la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González García-Negrotto y la Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, Isabel Suraña.

Sobre la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras

La Escuela de Arte de Algeciras proyectada por el arquitecto Fernando Garrido Rodríguez entre 1968 y 1971 es un singular edificio donde confluyen la sorprendente complejidad espacial y la austeridad de materiales y fórmulas estructurales. Su característica planta en forma de espiral da lugar a unos singulares cerramientos en acordeón donde se alternan paredes blancas y cristaleras, que se desarrollan en unos espectaculares planos inclinados con cubiertas de tejas.

En ocasiones se ha nombrado como ejemplo de la incipiente arquitectura organicista heredera de la Escuela de Madrid, así como de la arquitectura racionalista. Pero el edificio no permite fácil encasillamiento, como ocurre en toda la obra de Garrido, cercana a lo orgánico en la experiencia espacial y próximo al racionalismo en la resolución estructural y constructiva. Un edificio concebido como un organismo vivo en torno al patio central, que se erige como toda una obra de arte que ha trascendido a cualquier enraizamiento en familias, escuelas o teorías arquitectónicas. Desde su inauguración, ha tenido una fuerte presencia en el paisaje y la sociedad algecireña, convirtiéndose en una de las señas de identidad de la ciudad de Algeciras.