Cádiz y sus visitantes se olvidan de los problemas y llenan la hostelería

"Hacía décadas que no vivíamos una Semana Santa tan potente como ésta. Han sido unos días históricos, con un porcentaje de ocupación en los hoteles cercano al 90% y con las terrazas de los bares y restaurantes llenas”, afirma Antonio de María, presidente de Horeca, que une los excelentes resultados obtenidos por el sector durante la semana pasada con los que ya se lograron en los pasados carnavales y los que se esperan obtener en la cercana temporada de verano.

Incluso la meteorología ha ayudado, con un viento de levante que solo molestó unos días en los paseos marítimos pero que no tuvo incidencia en el centro histórico. Y una ausencia de lluvia que evitó suspensiones de viajes de última hora y que permitió compatibilizar la oferta cofrade con las playas de la ciudad.

En todo caso, está claro que la pandemia ya ha pasado a la historia, pues los datos de la hostelería y la ocupación hotelera (en este caso teniendo en cuenta que ha aumentado la oferta en la ciudad) ya están incluso por encima de los datos de 2019, cuando el sector turístico alcanzaba en España datos récord.

Curiosamente, esta subida se está dando en un periodo de incertidumbre económica, con la cesta de la compra disparada debido a la guerra en Ucrania y la subida de los precios más básicos. Y el aumento, también, del coste de los préstamos bancarios. Circunstancias que debería de ir en contra de los intereses del sector turístico pero que, por el contrario, no se están dejando notar, según constata De María, aún sorprendido, a este diario.

"Creo que la gente ha cambiado en su forma de pensar, y quiere disfrutar saliendo de viaje o acudiendo a la hostelería de su ciudad. Todo ha subido, lo que supone un pellizco en los ingresos de cada familia, pero todo ello no se ha notado esta Semana Santa. No tenemos datos aún, pero no creo que se haya gastado menos cuando se ha acudido a un bar o a un restaurante".

El presidente de la patronal destaca el "gran esfuerzo de los todos los trabajadores del sector". No hay datos de este años, pero en abril de 2022 la hostelería movió a más de 32.000 trabajadores. Teniendo en cuenta que en el verano de ese año se realizaron más de 60.000 contratos, evidencia que “no han faltado camareros”, un problema grave en la hostelería en la temporada de verano .

"Se ha atendido a todos los clientes en condiciones, sin ninguna incidencia a pesar de la gran afluencia de público", elogia Antonio de María.

La incógnita será el verano. "En los últimos diez años la población juvenil en España se ha rebajado en dos millones de personas. Eran estos quienes en la temporada estival trabajaban en la hostelería para obtener unos ingresos extras. Y este grupo ya no está, lo que genera una falta de personal".

La ausencia personal suficiente ya generó una polémica hace unas semanas, ante la posibilidad de traer trabajadores de otros países. Rechaza Antonio de María que la ausencia de demanda se deba a los bajos ingresos. Defiende, así, el convenio de la hostelería vigente en la provincia de Cádiz "como uno de los mejores de todo el país".

"Tenemos uno de los más beneficiosos, con tres pagas extraordinaria. Fuimos los primeros en penalizar los contratos de menos de un año. El salario mínimo en el sector es de unos 1.500 euros e incluso incluimos en el convenio de la hostelería a todo el personal de limpieza de los hoteles gaditanos”, destaca De María.

Junto a ello, la cada vez más amplia oferta hotelera en la ciudad, que viene a eliminar en buena parte uno de los déficit históricos de la ciudad con la apertura de pequeños hoteles ubicados en todo el casco histórico, ha reforzado la llegada de los turistas.

"Cádiz ya es una ciudad turística pero no es una ciudad supeditada al turismo", constata De María en contra de los que alerta sobre la turístificación de la capital.

Y ahora, esperar a la llegada del verano. Y antes, las ferias, las motos y la Gran Regata.