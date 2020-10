Los ciclistas vuelven a denunciar los graves desperfectos que persisten en el carril-bici

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz ha denunciado a través de un comunicado que continúan sin arreglarse los “graves desperfectos” en el carril-bici de Cádiz porque la Junta de Andalucía aún no ha instado a las empresas constructoras que los subsanen.

El colectivo asegura que la red ciclista de Cádiz cuenta cada día que pasa con más usuarios. “Sin embargo –apuntan– tenemos que seguir denunciando que la Junta sigue sin requerir a las empresas concesionarias encargadas de ejecutar la obra, que arreglen los graves desperfectos que han dejado. Errores que ya hemos denunciado anteriormente y que siguen sin subsanar”.

Entre los más graves citan “la acumulación, en caso de lluvia o baldeo en las vías, de grandes y numerosos charcos que generan una situación de peligro a sus usuarios por la falta de adherencia en la rodada. Además, la hace incómoda por las salpicaduras e incluso pueden motivar la invasión de espacios peatonales”.

“Este problema es generado –explican– por la no realización de la pendiente de drenaje, que debe ser de un 2%, lo que permite que en caso de lluvia la vía ciclista evacúe rápidamente el agua hacia un lateral. La Junta ha permitido que se repinte de gris todo el carril bici de Intramuros, a sabiendas de que este problema no se había corregido. Entendemos y le vamos a exigir la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de esta actuación en caso de accidente, pues no se ha ejecutado la obra como marca el proyecto".

"A ello se une una peligrosa e insuficiente señalización horizontal en la red de intramuros", añaden. "En esta zona, la vía ciclista carece de las bandas longitudinales laterales que delimitan y señalizan claramente, incluso de noche, el carril bici, diferenciándolo de la acera peatonal. Sólo han pintado la línea discontinua central que separa ambos sentidos en la vía ciclista y los pasos de peatones. En el formato de acera bici implementado en Cádiz, con los peatones cerca, y por culpa del repintado en gris, que asemeja más ambas zonas, es obligado contar con esa señalización para garantizar la seguridad vial. Además, están ausentes los símbolos de la bicicleta y las flechas de sentido de uso de la vía ciclista, que proporcionan información a los nuevos usuarios".

"Tampoco se ha pintado -advierten- el logo de PMR, que informa a las personas con movilidad reducida que pueden hacer uso de la vía ciclista. O señales horizontales que advierten con antelación de la existencia próxima de un ceda el paso, de una intersección, de una curva cerrada o de un cruce semaforizado, o simplemente de un peligro no descrito. Todo lo expuesto es la señalización horizontal que garantiza una adecuada seguridad vial".

Desde la Asamblea Ciclista reiteran al Ayuntamiento "que no recepcione la obra de la red ciclista de la ciudad, mientras que la Junta de Andalucía no corrija estos y otros graves errores de ejecución".

Por otra parte, el proyecto ha dejado "sin solución de continuidad la vía ciclista entre la Avenida de Astilleros y la Plaza de Sevilla, y es necesario dotar a ese tramo de algún tipo de actuación urgente, al menos provisional, que dé respuesta a la demanda de usuarios que circulan cada día y sin protección por dicho tramo".

"También es perentorio reponer -consideranh, en el carril bici de Astilleros, todos los bolardos de seguridad que han ido desapareciendo, que señalizan la vía ciclista y que evitan su invasión por parte de usuarios motorizados, con el consiguiente peligro que ello implica. Este tramo ha sido ejecutado por el Ayuntamiento y por tanto es de su competencia".

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz anuncia que irá publicando en su web (www.cadizenbici.org) y redes sociales todos los defectos que presenta la red ciclista en Cádiz, punto por punto, con el objetivo de que se vayan subsanando y garantizar así la comodidad y seguridad de todos y cada uno de sus usuarios "Es muy importante que la ciudad tenga una infraestructura ciclista que cuente con parámetros de calidad acorde a lo proyectado y presupuestado", concluyen.