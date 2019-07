Ante el anuncio del concejal del Ayuntamiento de Cádiz Martín Vila de que el chalé de Varela podría convertirse en Casa de la Memoria a partir del año 2023, Casilda Varela, hija del General, defiende su "derecho vitalicio" sobre el inmueble amparándose en el convenio firmado en 2003 con el gobierno de Teófila Martínez donde se le reconoce este tiempo ilimitado de uso.

"El derecho de uso del chalé se cambió en ese convenio de 2003 por nuestro Archivo pues a Teófila le interesaba tenerlo para la ciudad, porque es cierto que los archivos particulares son difíciles de conseguir información y de visitarlos, y la verdad es que yo también pensé que a lo mejor con el tiempo mis herederos tampoco los iban a mantener así que sería mucho mejor que estuviera en el Archivo municipal, pues iba a ser más fácil para los investigadores consultarlo", explica la hija del General Varela que muestra la página del convenio en la que queda detallado el uso del chalé.

Así, el documento recoge que el Ayuntamiento de Cádiz, y en su nombre Teófila Martínez, "cede el derecho real de uso del inmueble conocido como chalet-Varela" a Casilda y José Enrique Varela Ampuero (hermano de Casilda ya fallecido) "con carácter vitalicio, conjunto e indistintivo". Y se añade: "La cesión en uso a que se refiere esta cláusula tendrá como duración toda la vida de Doña Casilda y Don José Enrique Varela Ampuero. Como mínimo dicho derecho de uso tendrá una duración mínima de 20 años".

Casilda Varela explica esta última cláusula: "Los que teníamos carácter vitalicio para el uso del chalé éramos mi hermano y yo. Como mi hermano ha muerto, pues este derecho es mío. Pero en el caso de que yo hubiera fallecido 20 años antes de la firma del convenio del 2001, no del 2003, porque esto tenía carácter retroactivo, pues nuestros descendientes podrían disfrutar la casa. Así que, en todo caso, nuestros descendientes, si yo falleciera, tendrían derecho a usarla hasta 2021, no hasta 2023. Pero mientras yo viva, puedo disfrutar del uso del chalé, sin fecha límite".

Sobre la idea de convertir en chalé en Casa de la Memoria, la heredera opina que no tiene "nada en contra". "Yo ahí no me meto y no tengo nada en contra; como es de propiedad municipal y a ellos los han votado los ciudadanos pues que hagan lo que crea conveniente cuando lo tengan en mano".