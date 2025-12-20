El centro Fermín Salvochea de Cádiz estará abierto las 24 horas para las personas sin hogar

El Ayuntamiento de Cádiz, ante la previsión del tiempo para este fin de semana, ha activado el protocolo ante incidencias meteorológicas por el que el Centro Fermín Salvochea permanecerá 24 horas abierto con personal profesional habilitado, hasta el próximo lunes 22 de diciembre.

Así, las personas sin hogar que lo deseen podrán pernoctar en las instalaciones durante esta noche de sábado y la noche del domingo al lunes. Y se facilita igualmente la labor de Policía, Bomberos y ambulancias, que también pueden trasladar a las personas al centro.

Desde el Ayuntamiento se agradece el trabajo que realiza el equipo de calle, entidades sociales y voluntariado con el colectivo de personas sin hogar para trasladarse la información y su servicio constante.