Cádiz refuerza la coordinación para avanzar en la inclusión social de las personas sin hogar

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este miércoles 10 de diciembre una sesión de la Mesa Institucional de Personas Sin Hogar junto a representantes de la administración, entidades sociales y profesionales del sector, en la que se han analizado los avances del II Plan Municipal de Inclusión Social de Personas Sin Hogar.

La Mesa Institucional constituye un espacio de encuentro, deliberación y coordinación entre actores institucionales, administrativos y del tercer sector en la respuesta integral al sinhogarismo. En la misma, se ha informado de la elección de María del Carmen Palomino y Miguel Postigo como representantes de la misma, que actuarán como portavoces de las necesidades y perspectivas del colectivo de personas sin hogar en los espacios de decisión política y administrativa de la ciudad; y de la actualización de la guía de recursos de personas sin hogar, que también se presenta en inglés.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha explicado que el trabajo coordinado que se realiza para el colectivo pone el foco en diversos objetivos entre los que se encuentra la atención sociosanitaria de estas personas, la capacitación y promoción de su autonomía y empleabilidad, y la sensibilización ciudadana sobre la realidad del sinhogarismo.

Así, ha explicado se trabaja por responder a la necesidad estructural de facilitar acceso a oportunidades de desarrollo personal, formativo y profesional a las personas sin hogar de forma que puedan mejorar su autonomía y empleabilidad. En este sentido, se han identificado diversos recursos especializados para apoyar en esta línea al colectivo, como los programas de inserción social que se realiza a través de la ERACIS+ o con Andalucía Orienta de Cardijn, así como el asesoramiento especializado a inmigrantes sin hogar que realiza la Fundación Samu.

Atención sociosanitaria

Respecto a la atención sociosanitaria, también se ha informado de la campaña realizada entre el colectivo para ofrecer la vacunación antigripal y anticovid, así como un taller informativo especializado para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con pruebas de detección gratuitas.

Además, Otero ha explicado que “la integración social de las personas sin hogar requiere del compromiso activo de la ciudadanía y la creación deliberada de espacios inclusivos que rompan lógicas de estigmatización y exclusión social”, y por esa razón, se realizarán esfuerzos por continuar con la sensibilización ciudadana. En ese marco, ha informado que entre las acciones futuras a desarrollar habrá un encuentro en el Hogar Fermín Salvochea en el que las propias personas sin hogar estarán con los vecinos, profesionales, técnicos y entidades sociales del entorno para promover la cohesión social.

Asimismo, también se ha diseñado un programa formativo multidisciplinar dirigido a los institutos de la ciudad con el objetivo de informar sobre la realidad del sinhogarismo desde perspectivas sociológicas, sanitarias, jurídicas y de derechos humanos.

Por último, en la Mesa Institucional también se ha informado que a finales de noviembre se recibieron los materiales para la campaña de frío, cuya distribución se ha realizado entre las personas sin hogar gracias a la colaboración de las entidades ejecutoras Cruz Roja, Despertares, Calor en la Noche y Madrugada de los Sin Techo. Paralelamente, también se han señalado las actuaciones concretadas de emergencia social ante inclemencias meteorológicas como la apertura del Hogar Fermín Salvochea durante la borrasca ‘Claudia’ en el pasado mes de noviembre, cuando hubo una asistencia de 114 personas.