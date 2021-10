La celebración de la SailGP devuelve a Cádiz a los buenos tiempos de antes de la pandemia

“Cádiz, aspira a ser sede de la SailGP de vela en 2021”. Así rezaba un titular de Diario de Cádiz del mes de noviembre de 2020. Cádiz lo consiguió y esa convocatoria que, en aquel entonces, casi nadie quiso tomar en cuenta por culpa de un virus que copaba los grandes titulares, se ha convertido ahora en un evento que se traducirá en una línea temporal que marque un antes y un después en la triste historia del Covid.

Las mascarillas siguen ahí en lugares cerrados y en el rostro de algún que otro ciudadano que aún prefiere filtrar lo que respira, pero poco más nos separa de la auténtica normalidad. Una normalidad que se traduce en gentío, en bullas y en alegría para nuestros cuerpos y para el bolsillo de muchos que han visto en la celebración de la SailGP un balón de oxígeno que les hace retomar el ritmo pulmonar y cardíaco infartado por la incertidumbre de las cifras de contagios y de una recuperación que llegaba en jeringuillas y pequeñas dosis de grandes esperanzas.

Y llegó la SailGP. A falta de horas para que se inicie la competición náutica que pondrá en Cádiz la mirada de muchos de los aficionados a este tipo de práctica deportiva todo lo negro parece tornarse blanco.

Así ha sido para la hostelería, los hoteles e incluso para un comercio que ha vuelto a ver sus calles llenas y a observar como sus contadores de potenciales cliente que pasean frente a sus escaparates corren como antes de la pandemia.

Algunos prefieren no hacer previsiones porque aún no se creen lo que tienen delante o al menos prefieren ser prudentes ante la falta de antecedentes de convocatorias como la de la SailGP, sólo equiparable con un margen muy justo de similitudes con la celebración de las grandes regatas.

El propio Antonio de María, presidente de los hosteleros asociados a Horeca ponía por delante que no poseía aún datos fiables, “pero el simple hecho de que Cádiz se haya visto emparejado con esta prueba puede que aún no esté dando réditos económicos, no sé, lo desconozco aún, pero lo que sí está dándole a la ciudad y a la Bahía de Cádiz una promoción y una difusión mundial sin parangón”.

De María incide en que tienen que darse eventos de este tipo para que nos demos cuenta de que nuestra Bahía está “desaprovechada” porque “Cádiz tiene que mirar al mar y a ver si nos damos cuenta de que tenemos delante de nuestras narices un campo de regatas espectacular”.

El presidente de Horeca incide en que la SailGP sólo traerá beneficios para una ciudad que difícilmente tendría ahora potencial económico para conseguir una difusión como la que nos regalará esta competición de catamaranes.

Y una postura similar mostraron los comerciantes del centro. Manuel Queiruga, presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial (CCC) se mostraba empático con los hosteleros.

Ellos, los comerciantes, afirman que “aún no lo estamos notando, aunque sí la hostelería, algo que nos alegra enormemente”. A pesar de ello, Queiruga prefiere ver la botella medio llena y afirma que “alguna compra compulsiva caerá y no vendrá nada mal a nuestros asociados. Entendemos que la gente no viene al centro de compras sino que vendrá a ver los barcos y a disfrutar de la competición así como de los actos que se han convocado en torno a la SailGP”.

Muchos son los sectores que le están viendo color a la SailGP, pero el de los hoteleros puede ser, casi sin duda, el que más se esté lucrando con esta competición que se desarrollará en Cádiz entre mañana sábado y el domingo en aguas de Cádiz.

“La SailGP nos ha devuelto a 2019”. Son palabras de David Taboas, director del hotel Convento Cádiz, que no podía ocultar su orgullo y, sobre todo, su agradecimiento hacia la organización de la SailGP que ha contado con su establecimiento para el alojamiento tanto de tripulantes como técnicos y personal relacionado con el evento.

A Taboas se le llena la boca hablando de un cien por cien de ocupación durante varios días previos al fin de semana estelar que se abre mañana sábado. El director del peculiar hotel Convento Cádiz, de una estrella, relata que las negociaciones con la organización se remontan a febrero o marzo, unos meses en los que aún reinaba la incertidumbre por las cifras del Covid.

Taboas lo califica, al igual que muchos de los consultados por este Diario de “balón de oxígeno”. “Para nosotros, gracias a la SailGP, el verano no ha terminado aún”. A pesar de todo, este hotel con encanto suele contar con una ocupación raramente por debajo del 90%, sobre todo por su ubicación y cercanía con el casco histórico, el puerto o la estación de Renfe y por los buenos precios con los que cuenta en momentos puntuales del año.

Taboas confiesa que la organización envió en junio a un grupo de representantes que se interesaron por las características y ubicación del hotel cercano al convento de Santo Domingo. Cifras poco oficiales aunque no por ellos menos creíbles indican que tripulantes, técnicos y personal relacionado con la organización de la SailGP están ocupando 15 edificios entre hoteles y apartamentos.

Uno de los ejemplos más sintomáticos es el hotel Senator Cádiz Spa Hotel que ya cuenta con una advertencia por parte de la organización. Ha sido tal la satisfacción mostrada por los técnicos, tripulantes y miembros de la organización allí alojados que han avisado al director del Senator, Álvaro Gutiérrez, que el año que viene, durante la segunda edición de la SailGP Cádiz cerrarán su hotel para ellos.

“Han venido buscando el centro de la ciudad, a excepción del hotel Puertatierra que nos consta que también cuenta con alojados relacionados con el evento náutico”.

En el Senator están hasta la bandera desde finales de septiembre hasta mediados de octubre, lo que “nos va a suponer un respiro a pesar de que hemos tenido un verano muy bueno pero un invierno plagado de incertidumbres.

La hostelería hará balance la semana que viene, pero ya hay algunos representantes de este sector que llevan ya viviendo ese impacto económico que está generando la SailGP. Y de ello da fe Pablo Grosso que se está ocupando del catering de todos los participantes y regatistas. Su director de Operaciones, Eduardo Sánchez-Vallejo cuenta que el día 20 de septiembre ya empezaron a dar de comer a las primeras avanzadillas de la organización en los restaurantes con los que cuenta Grosso en la capital. Pero cuando ya los comensales empezaron a alcanzar cifras mayores se hicieron con un espacio en el Palacio de Congresos en el que se ocupan del desayuno, al almuerzo y cena de más de 300 personas relacionadas con la SailGP.

Comen en Grosso los que montan los hangares, los regatistas, colaboradores, voluntarios, azafatas, medios audiovisuales, etcétera, según cuenta Sánchez-Vallejo.Aparte, las organización les pidió que prepararan comida para poder comer en el barco. Les montan unas cajas de cartón con un wrap de pollo, varias piezas de fruta y “les hemos metido una torta de Inés Rosales”. “Son comidas que –según el director de Operaciones de Grosso– no necesitan cubiertos. Se les guarda en papel de aluminio y no quieren nada de plástico”.

Cuenta Eduardo Sánchez-Vallejo que la SailGP se toma muy en serio todo el tema de la sostenibilidad y rechazan el uso de plásticos a bordo.Y no comen cualquier cosa sino que el profesional equipo de Pablo Grosso ha recibido una serie de directrices sobre la comida que deben poner en el catering:pollo, todo el que quieran y cocinado de todas las maneras posibles, “quieren también ternera, ensaladas y nos han pasado unos escritos con el nombre de las personas que sufren alergia a algún tipo de alimento o bien que necesitan alguna dieta especial”.

Sánchez-Vallejo lo dice a boca llena:“La organización nos ha transmitido ya que Cádiz es la mejor sede que ha tenido la SailGP y que es, sin duda, la sede donde mejor están comiendo del mundo entero.

El Covid sigue estando presente a pesar de que los datos son cada vez más positivos. Pero la SailGP ha preferido curarse en salud y está creando burbujas continuamente gracias a que tanto los tripulantes como miembros de la organización así como los camareros y cocineros del catering de Grosso están siendo sometidos a pruebas PCR cada cuatro días que han quedado en manos de la empresa sanitaria de López Cano.

Refuerzos de taxis

El de los taxis es otro de los sectores que están frotándose las manos con la SailGP. El propio presidente de Radio Taxi, Rafael Reyes, reconocía que aún es demasiado pronto pero las previsiones apuntan a que sean muchos los gaditanos que se desplacen al centro y prefieran no coger sus coches particulares para evitar colas y la falta de aparcamiento endémica que sufre la ciudad.

Así, Reyes indica que el Ayuntamiento ha liberado toda la flota de taxis de la ciudad, de manera que aquellos conductores que libraban por decreto este sábado o domingo podrán salir a la calle, entre las siete de la tarde y las cuatro de la mañana, si así lo desean, de forma que la totalidad de la flota de taxis podrá estar en la calle para así poder dar más y mejor servicio a la ciudadanía.

Rafael Reyes admite que el Ayuntamiento les hizo la consulta y les pareció bien la propuesta “en previsión de lo que pueda pasar este fin de semana, que se avecina, que promete ser uno de los mejores de los últimos tiempos”.