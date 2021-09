Dos candidaturas para las elecciones del Colegio de Médicos de Cádiz

El Colegio de Médicos de Cádiz ha convocado elecciones para todos los cargos de su junta directiva. La fecha de la jornada electoral está fijada para el 29 de septiembre, pudiendo votar los colegiados en las tres sedes que tiene la institución en la provincia: Bahía de Cádiz, Jerez-Sierra y Campo de Gibraltar.

A estas elecciones se han presentado dos candidaturas, una encabezada por el actual presidente, el neurocirujano Juan Antonio Repetto, y otra encabezada por el traumatólogo Antonio Carrascosa.

Repetto, aunque ya se ha jubilado en la sanidad pública, continúa ejerciendo en el Hospital HLA Jerez Puerta del Sur y cuenta que ha decidido presentarse de nuevo a las elecciones del Colegio de Médicos porque "hemos hecho muchísimas cosas en estos ocho años –lleva dos legislaturas como presidente–, hemos dado un cambio espectacular en el Colegio, tanto a nivel interno como hacia el exterior, y queremos afianzar estos cambios".

Entre los objetivos que se ha marcado el equipo que encabeza Juan Antonio Repetto, éste destaca "fundamentalmente, continuar la línea de progresión y crecimiento que está teniendo el Colegio". Asimismo, tiene otras propuestas como "completar la digitalización, para que los colegiados puedan hacer cualquier gestión del Colegio online" y "seguir apostando por la formación, que ha sido un puntal importante estos últimos años pero tenemos proyectos para mejorarla, haciendo más cursos con calidad reconocida".

Y todo esto, sin perder de vista el "fin principal" de esta institución, que es "la defensa de la profesión y los profesionales para poder ofrecer una mejor asistencia sanitaria a la sociedad de la provincia de Cádiz". De este modo, Repetto anuncia que si continúa como presidente, "vamos a crear un foro de residentes donde ellos puedan expresar sus problemas y necesidades", también "vamos a apoyar las justas reivindicaciones de todos los compañeros, tanto de la medicina pública como de la privada".

Por último, resalta "el proyecto más llamativo" de su candidatura, que es el traslado del Colegio de Médicos de Cádiz a una nueva sede que acogerá a varios colegios profesionales sanitarios de la provincia y que denominarán Edificio de las Profesiones Sanitarias. Asegura que el proyecto está muy avanzado y reconoce que este ha sido el motivo por el que han adelantado las elecciones, que iban a ser en diciembre o enero: "Quería que ese proyecto de tanta importancia lo asumiera ya una nueva junta directiva, con los cuatro años de gestión por delante", argumenta.

Juan Antonio Repetto: “Tenemos un equipo magnífico con muchas ganas de hacer cosas y luchar por la profesión”

Juan Antonio Repetto llama la atención sobre el gran problema al que se enfrentan actualmente: la falta de médicos. Explica que ahora mismo, "hay un gran embudo" porque salen muchos médicos de las facultades pero no pueden ejercer sin hacer la especialidad, pero las plazas MIR son limitadas y la población de médicos va envejeciendo, por lo que "se piensa que en unos años va a haber un problema serio".

El actual presidente del Colegio de Médicos de Cádiz quiere destacar la gran labor que su junta directiva ha realizado hasta ahora y sostiene que el hecho de llevar ya ocho años "no es un inconveniente, sino una ventaja por la experiencia que tenemos acumulada". Considera que "sería un problema si estuviéramos anclados en el pasado y no se hiciera nada, pero tenemos un equipo magnífico con muchas ganas de hacer cosas y luchar por la profesión, con mucha ilusión e iniciativas, a pesar de los años que llevamos".

Antonio Carrascosa encabeza la otra candidatura. Este traumatólogo trabajó 21 años en el Hospital de Puerto Real, llevando la Unidad de Rodilla, y hace ocho años decidió dedicarse a la medicina privada. Actualmente, ejerce su labor en la Clínica Novo Sancti Petri y en el Hospital San Juan Grande de Jerez, además de ser consultor de Navantia y de la mutua Maz (Mutua de Accidentes de Zaragoza).

Ha decidido presentarse porque sostiene que "hace muchos años que no hay elecciones en el Colegio de Médicos, sino candidaturas únicas" y le parece "antinatura que no haya alternativas. Es algo saludable y democrático, y creo que alguien tenía que dar el paso para evitar enquistamiento de personas en los cargos y agotamiento de los ciclos y las ideas". Por eso, una de sus propuestas es limitar los mandatos a dos años, lo que evitaría también "que alguien se eternice en el cargo y se creen rumores de intereses creados que el Colegio no se merece"; algo que quiere dejar claro que actualmente no ocurre.

En su opinión, uno de los objetivos principales que debe tener el Colegio es "ayudar a los médicos más vulnerables, que son los jóvenes y los mayores". Sobre los jóvenes, afirma que la precariedad e inestabilidad laboral, las retribuciones inadecuadas y la ausencia de desarrollo profesional hace que se vayan de Cádiz y de España –"donde le ofrezcan mejores condiciones", apunta–, y cree que "hay que empezar a cambiar esa situación". En cuanto a los mayores, dice que "da la impresión de que cuando se jubilan, dejan de ser alguien. Y hay que escucharlos porque han cumplido su ciclo y tienen un poso de experiencia y sosiego que puede ser muy útil para el resto de los médicos". Por eso, una de sus propuestas es "darles mayor protagonismo en el Colegio".

Carrascosa habla de la saturación de la atención primaria. Indica que está sobrecargada de pacientes y burocracia, e infradotada de personal y material. Respecto a la atención hospitalaria, sostiene que "el principal problema son las guardias de 24 horas, que, además, no tienen la retribución que deberían ni los descansos adecuados". "Estas cosas hay que abordarlas y que la administración sea consciente, de forma que se vaya mejorando progresivamente la situación", manifiesta.

Se refiere también a las agresiones que sufren los médicos, que "están castigadas, pero falta un programa proactivo de educación de la población, para que confíe en sus médicos, porque es más una cuestión educativa que represiva". En este punto, resalta la diferencia que existe si una agresión se producen en la sanidad pública o en la privada. Explica que la ley contempla las agresiones en la pública como un delito contra la autoridad pero en la privada no, algo que considera injusto. Por eso, "el Colegio de Médicos colabora dando apoyo a todos, porque hay que luchar por que en la privada se considere el mismo delito".

Antonio Carrascosa: “El Colegio debe dejar de ser una torre de marfil e implicarse en la sociedad”

Antonio Carrascosa quiere destacar el papel de la sanidad privada, que representa en Andalucía el 30% de la sanidad total y el 30% de las camas hospitalarias, "y tiene los mismos problemas que la pública: guardias mal pagadas e incluso en algunos casos no pagadas", que también hay que atender.

Este traumatólogo concluye que el objetivo fundamental de su candidatura es "que el médico empiece a pensar que el Colegio es suyo, que es un lugar de encuentro donde se le solucionan los problemas y no es sólo una tasa que tiene que pagar para ejercer la profesión. Eso es lo que hay que cambiar". Reconoce que ya ha empezado a haber algunos cambios, "pero van muy lentos; todavía hay muy poca vida colegial".

Entre sus propuestas, también está la creación de una nueva sede "que sea más asequible y accesible, a la que no sea tan difícil de llegar para los que vienen de otras poblaciones –la actual se encuentra en pleno centro de la ciudad– y cuente con salas para utilizarse para temas profesionales, educativos y culturales, para los médicos pero también para la población en general".

Así, expresa que "el Colegio debe dejar de ser una torre de marfil e implicarse en la sociedad. Los médicos debemos implicarnos en la sociedad a través de asociaciones de pacientes, programas de salud, programas deportivos y actividades culturales, porque la gente percibe que estamos en una torre de marfil, aislados de la sociedad, y eso hay que cambiarlo". Para conseguirlo, ve fundamental la participación de los pacientes en todos los congresos médicos: "Debemos escucharlos para aprender de ellos y no solo limitarnos a curar una enfermedad sino mejorar su calidad de vida"; algo por lo que también quiere trabajar si llega a presidir el Colegio de Médicos de Cádiz.