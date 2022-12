El candidato a la Alcaldía de Cádiz. El PP contra el mundo

El Partido Popular está en plena lucha contra la agenda política para mantener en la reserva lo que se está convirtiendo ya en una expectación inusitada: quién será el candidato a la Alcaldía. La formación política es, junto a Vox y esa unidad de la izquierda que aguarda confirmar la coalición con Adelante Cádiz, la única que aún no ha hecho público el nombre de la persona que intentará recuperar el gobierno de San Juan de Dios. Y no solo eso, sino que no confirma, ni desmiente, ni sabe de fechas o plazos para ello.

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz, anunció que en unos 15 días se desvelaría el nombre. Pero de eso ya han pasado casi 20 y sigue sin saberse nada. Pese a ello, este martes ha insistido, en este caso el presidente provincial, Bruno García, en que "no tardará más de unos días" en desvelarse la incógnita.

Defiende García que esta tardanza responde a "una estrategia de partido", defendiendo que "cada uno decide cuándo hay que comunicar" este tipo de cuestiones. Estrategia que ha variado drásticamente respecto a las últimas municipales, cuando el PP resolvió esta incógnita con más de un año de antelación (en marzo de 2018, en concreto, se anunció que Juancho Ortiz sería el candidato para las municipales de mayo de 2019).

Mientras los populares intentan mantenerse al margen de la convocatoria que ya asoma a la vuelta de cinco meses, cada vez se da más por hecho que José Manuel Cossi será el candidato del partido en Cádiz. Presente en todas las quinielas desde su irrupción en política en 2019 y avalado por el trabajo que viene haciendo estos años como concejal, Cossi se dibuja como la opción más favorable para el PP, al representar un rostro amable, vinculado estrechamente a la ciudad (por medio del Carnaval) y con una conocida trayectoria profesional (en la Cámara de Comercio).

Ha evitado el propio García hacer una referencia directa a esa opción de Cossi. De hecho, ha esquivado este martes las preguntas de los periodistas asegurando que "todos los que representan al partido en Cádiz me parecen gente fantástica, muy capaz y muy defensora de Cádiz". "Y además están todos preocupados en que esta ciudad cambie", ha añadido, manteniendo la incertidumbre. De hecho, ha llegado a hablar de candidata en alguna ocasión, abriendo ese abanico que fuera del PP se da por descartado.

El propio presidente provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, dio por hecho el lunes que Cossi será el candidato del PP a la Alcaldía, a la espera "de la palmadita en la espalda que le espera por parte de los dirigentes del PP en Madrid" (según afirmó). "Nos parece una pérdida de tiempo que los políticos nos dediquemos a estas cosas", ha respondido hoy al respecto Bruno García, que de paso ha cargado contra Ruiz Boix por sus "malas formas, bravuconadas, insultos, enfrentamientos y complejos".

"Entendemos la expectación; es lógico, porque somos la única alternativa real en la ciudad para avanzar, porque Cádiz necesita un cambio claramente", ha afirmado el líder provincial del PP, que hasta no hace mucho era la opción a priori más potente de su partido para recuperar la Alcaldía. Pero de momento, el PP sigue haciendo oídos sordos a las quinielas, comentarios y evidencias y sique a la espera de Génova para saber quién luchará por San Juan de Dios.