El PSOE saca pecho del proceso de elección de Óscar Torres como su candidato en Cádiz

El secretario general del PSOE de la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado "el ejemplo de democracia interna" demostrado con la elección de Oscar Torres por la militancia del PSOE gaditano como su candidato a la Alcaldía. Ruiz Boix ha felicitado a la agrupación y a la militancia por la alta participación en el proceso, gratitud que ha extendido a la candidata Rosa de la Flor por su manera elegante de participar. Cree Ruiz Boix que “se abre un nuevo tiempo para Cádiz, para que ejerza de capital de la provincia, para que avance como lo hacen otros municipios de su alrededor gobernados por el PSOE como San Fernando, Chiclana o Puerto Real”.

El líder de los socialistas gaditano ha destacado además este "proceso ejemplar" frente a "las primarias exprés que decidieron el relevo de Kichi por David de la Cruz o la palmadita en la espalda que le espera a Cossi por parte de los dirigentes del PP en Madrid para ponerlo de candidato a la Alcaldía", apostilló.

El secretario general ha criticado además la operación de transfuguismo del PP en Medina Sidonia donde tras quitar al actual portavoz Daniel Caballero, han fichado como candidata a la Alcaldía a la que era portavoz de Ciudadanos, María Salazar, “ahora concejal no adscrita porque no ha renunciado al acta y se la ha quedado para ser inmediatamente bautizada como candidata del PP”, siguiendo la senda de Juan Marín o Marta Bosquet.

De la misma manera, Ruiz Boix ha criticado ese camino de “primarias inventadas” emprendido por Bruno García bajo la sombra de Antonio Sanz y que ha dado lugar a situaciones como el descabalgamiento del alcalde de Vejer para situar a José Ortiz de nuevo al frente.