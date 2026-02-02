Cae parte del techo de una vivienda de Cádiz sobre la cama donde dormían dos niñas

Parte del techo que ha caído en una vivienda de la calle Ceballos en Cádiz.

Los bomberos han intervenido esta madrugada en Cádiz en una vivienda en el centro histórico de Cádiz después de que una filtración de agua haya hecho caer un techo de escayola sobre la cama donde dormían dos niñas, que han tenido que ser llevadas al hospital para su valoración.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz han explicado que la llamada se ha producido a las 4:15 horas tras alertarse de la caída de un tejado en la calle Ceballos de la capital gaditana. Los efectivos comprobaron que se había producido el desprendimiento parcial de varias bovedillas y el revestimiento de escayola de un techo, "posiblemente originado por una filtración de agua en el forjado", que cayó sobre una cama doble donde dormían dos niñas.

A la llegada de los bomberos, ninguna de los menores presentaba heridas visibles, pero fueron trasladadas al centro hospitalario más cercano para su valoración médica preventiva.

Los bomberos han clausurado el dormitorio y ha dado aviso al área de Urbanismo para que inspecciones el estado del resto de la vivienda.

En esta operación han intervenido un vehículo autobomba urbana y un vehículo ligero, con un total de tres bomberos.