Cae la cornisa de un balcón en la avenida Cuatro de Diciembre de 1977

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, pertenecientes al Parque de la capital, acudieron este domingo, sobre las las 18:05 horas, a la Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 para la inspección y valoración de un balcón, ubicado en el tercer piso, tras el desplome y caída del alero forjado. La caída afectó al segundo piso de la citada finca, cuya entrada se sitúa en la calle Sánchez Barcaistegui, número 3, y pertenece a un edificio de oficinas que se encuentra encima del Banco Sabadell.

Los bomberos observaron un proceso generalizado de deterioro de los aleros de varios balcones y, por ello, como medida provisional se acotó y señalizó la zona de riesgo con vallas y cinta de señalización. También se procedió a informar a la propiedad de la urgencia de tomar medidas de seguridad oportunas.

En el suceso también colaboró la Policía Local y se informó a la Delegación de Urbanismo sobre el estado de la finca. La actuación finalizó sobre las 19:30 horas.