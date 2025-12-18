Las obras del acerado de la Plaza Asdrúbal, en Cádiz, llevan meses paralizadas

Las obras de reparación del acerado en la Plaza Asdrúbal de Cádiz llevan ya paralizadas meses, después de que se retomasen el pasado septiembre y después de que hubiese que levantar parte del trabajo ya realizado en el tramo que va paralelo a los restos del acueducto romano.

Como puede observarse en las fotografías tomadas por este perióidico hace unos días, las vallas que delimitan la zona de obras están volcadas y no se detecta que haya habido ninguna actividad en mucho tiempo.

Sorprendentemente, a la vez que se eliminaron los numerosos desperfectos que existían en el firme, con el consiguiente peligro para los viandantes, al reponer el firme se eliminó también el diseño que tiene el suelo en el resto de la plaza, quedando la zona renovada visualmente como un parche respecto al conjunto del recinto.

Como el impacto visual era evidente, más cercano a un parche que a una reforma del viario, ante esta situación, el Ayuntamiento indicó a la empresa adjudicataria de esta obra que tenía que solventar el error y dar uniformidad a toda esta zona, pero de momento no se ha ejecutado.

Tampoco se ha acabado todavía con la instalación del adquinado en los árboles que están en la Avenida de Andalucía, junto a la sede de la Subdelegación del Gobierno.

Las obras en Asdrúbal forman parte de un plan de Ayuntamiento que tiene como objetivo eliminar los numerosos desperfectos que hay en determinadas aceras de la ciudad. Para ello se destinó una inversión de algo más de un millón de euros.

Otra imagen del trramo de Asdrúbal en el que están paralizadas las obras. / Lourdes de Vicente

Otro error de la empresa adjudicataria que obligó a la tala de seis árboles

Se da la circunstancia de que en la zona de la Plaza Asdrúbal cercana a los restos del acueducto romano hay un grupo de árboles cuyas raíces habían afectado al acerado, como había sucedido con los ejemplares de la Avenida Cayetano del Toro, cerca de Marconi, que finalmente hubo que talar por unos trabajos absolutamente inadecuados de la empresa encargada de la obra, que terminaron recortando el anclaje radicular y condenándolos al corte de la motosierra, tal y como publicó Diario de Cádiz.

Ni estaban gravemente enfermos, ni tenían ningún problema de anclaje, ni había riesgo de caída ni de vuelco. Los seis ejemplares de melia (Melia Azedarach) de entre 30 y 40 años de edad que Parques y Jardines taló en la avenida Cayetano del Toro sin que esta operación estuviese prevista estaban perfectamente sanos y anclados al terreno. Hasta que se intervino en el acerado para repararlo, se eliminaron los parterres y se cortaron sin miramiento buena parte de las raíces de anclaje que los mantenían en pie.

Fueron seis ejemplares con décadas de vida sacrificados en una de las ciudades más pobres en patrimonio arbóreo de España por una evidente mala praxis y por una falta de planeamiento, de previsión y probablemente de coordinación entre delegaciones municipales. Seis grandes árboles insustituibles por otros ya plantados que tardarán como mínimo cinco años en dar algo de sombra y 30 en igualar en porte a los que perecieron bajo la motosierra.

Para colmo, el tamaño de los parterres ha quedado demasiado ampliado para unos árboles tan jóvenes, de manera que el objetivo de facilitar el acceso de los peatones por la acera tampoco parece cumplido después de la reforma.

Este periódico ha preguntado al equipo de Gobierno por la paralización de estas obras, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.