A los árboles talados en la avenida de Cádiz los condenó la obra del acerado

Ni estaban gravemente enfermos, ni tenían ningún problema de anclaje, ni había riesgo de caída ni de vuelco. Los seis ejemplares de melia (Melia Azedarach) de entre 30 y 40 años de edad que Parques y Jardines taló esta semana en la avenida Cayetano del Toro sin que esta operación estuviese prevista estaban perfectamente sanos y anclados al terreno. Hasta que se intervino en el acerado para repararlo, se eliminaron los parterres y se cortaron sin miramiento buena parte de las raíces de anclaje que los mantenían en pie. Seis ejemplares con décadas de vida sacrificados en una de las ciudades más pobres en patrimonio arbóreo de España por una evidente mala praxis y por una falta de planeamiento, de previsión y probablemente de coordinación entre delegaciones municipales. Seis grandes árboles insustituibles por otros que tardarán como mínimo cinco años en dar algo de sombra y 30 en igualar en porte a los que perecieron bajo la motosierra.

Porque las seis melias tuvieron que ser taladas por “riesgo de caída y de vuelco a causa de la falta de raíces de anclaje”, explicaron a este periódico desde el Ayuntamiento. Pero es que a los seis árboles les faltaban las raíces de anclaje porque se las cortaron drásticamente para reparar el acerado, según ha podido saber este periódico. De hecho, en el informe encargado por la delegación municipal de Parques y Jardines a una empresa externa figura “la afección de las obras” como causa de esa fatal falta de estabilidad de los árboles.

Labores de tala en la avenida Cayetano del Toro.

Según ha explicado a este periódico una fuente experta, sorprendida por la tala de unos árboles en buen estado, lo lógico y lo técnicamente correcto hubiese sido que los responsables de Parques y Jardines hubiesen encargado a los técnicos municipales un informe previo sobre el estado de los ejemplares, que hubiesen conocido en detalle las labores que comportaba la reparación del acerado, que se hubiesen tomado las medidas de protección que correspondiesen y que se hubiese actuado con precaución y vigilancia en su cumplimiento. Pero no. El informe se encargó a posteriori, cuando el daño ya estaba hecho y resultaba irremediable. Y se encomendó a una empresa externa, curiosamente a una firma encabezada por el prestigioso arborista autor del Plan Director de Arbolado que duerme en un cajón desde que se presentase allá por 2023 porque todavía no se ha llevado a pleno. ¿Y por qué se encargó a una empresa externa? Parece ser que porque los técnicos municipales no compartieron ni la manera de proceder, ni el criterio ni mucho menos el desenlace de la intervención. Y, probablemente, porque en el informe de la delegación municipal de Parques y Jardines habría tenido que establecerse que la causa había sido la intervención en el acerado por parte de la empresa adjudicataria de estas obras dependientes de la delegación de Mantenimiento Urbano.

Al hilo de este caso, el grupo municipal socialista, a través de su concejal José Ramón Ortega, ha exigido al equipo de gobierno del PP “máxima transparencia” en la gestión del patrimonio verde de la ciudad. El PSOE presentará un ruego en el próximo pleno municipal instando al gobierno local a hacer público el programa de control del estado del arbolado.

Los socialistas solicitan que la información detallada que maneja la empresa concesionaria, donde se califica el estado “árbol por árbol” de la ciudad, se exponga “públicamente, de manera permanente y actualizada” en la web municipal, quedando a disposición de toda la ciudadanía.

Parte de la frondosa copa de uno de los árboles. / D. C.

Aunque el equipo de gobierno ha respondido asegurando que se repondrán y que la actuación se basó en informes técnicos, para José Ramón Ortega esta situación evidencia una “total falta de transparencia, de un equipo de gobierno que sigue sin publicar el plan de arbolado de la ciudad”.

El secretario general y concejal socialista ha insistido en que “la gestión del arbolado de la ciudad es absolutamente deficiente, con casos de talas y podas de difícil justificación, al mismo tiempo que hay vecinos sufriendo la falta de poda de ramas que tapan sus ventanas o el alumbrado de sus calles”.

“El patrimonio verde de Cádiz es de todos los gaditanos y las gaditanas, y tienen derecho a saber qué se está haciendo con él y por qué”, ha afirmado el edil. “Con esta medida, cualquier actuación estaría avalada por datos públicos y accesibles, finalizando con la opacidad actual y permitiendo un control ciudadano real sobre la gestión de nuestros parques y jardines", ha añadido.