Ecologistas denuncian la tala de tres árboles sanos en la avenida principal de Cádiz

Dos de los tocones de los tres árboles talados ayer en la avenida principal de la ciudad.

Más de un vecino de la Avenida Cayetano del Toro, del tramo más cercano al Hospital Puerta del Mar y a la Avenida Marconi, acabó llevándose las manos a la cabeza ayer por la mañana con lo que ocurrió después de que operarios de la Delegación de Parques y Jardines delimitaran una zona en torno a tres árboles que hasta esa mañana habían lucido frondosos desde hacía de décadas. Porque el objetivo no era podarlos, aunque en Cádiz siguen siendo frecuentes estas operaciones extremas fuera de temporada. El fin era talarlos. Y así fue. Tres ejemplares de melias (Melia azedarach) que han proporcionado sombra y frescor durante unos cuarenta años perecían a manos de la motosierra en apenas una hora.

Desde Agaden-Ecologistas en Acción han denunciado que se trata de tres ejemplares sanos, como podía comprobarse cuando todavía se alzaban vivos y confirmarse observando el estado del tocón después de la tala. No obstante, desde Parques y Jardines se les dijo que estaban enfermos y que corrían riesgo de caerse.

El tercero de los tocones de los árboles talados. / D. C.

Lo cierto es que los tres árboles sacrificados estaban en un tramo de la avenida en el que hace tiempo que estaba proyectada la reparación del acerado dentro de un plan municipal dotado con un millón de euros y que se ejecutará en varias zonas de la ciudad.

Un momento de la poda previa a la tala de uno de los árboles. En primer plano, el tocón del otro. / D. C.

Ya a principios de este mes de octubre, desde el Ayuntamiento informaron, y así lo publicó este periódico, de que las raíces en superficie de estos árboles eran la causa del levantamiento del acerado, de que se ampliarían los ciertamente incómodos parterres en los que se encontraban enraizados y de que se retirarían las plantas que les acompañaban. Pero en ningún momento se informó de que fuesen a ser talados.

Así de frondoso lucía otro de los ejemplares talados. / D. C.

Esta es la enésima vez que los ecologistas denuncian talas no justificadas de árboles sanos y podas extremas fuera de temporada. Hasta el punto acusar al Ayuntamiento de practicar una “política arboricida” que está acabando con el escaso patrimonio verde del que dispone Cádiz, justo en un contexto de calentamiento global que requiere de mayor masa vegetal.