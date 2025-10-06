Así son las raíces de los árboles que destrozan las aceras de la Avenida de Cádiz

Los trabajos que ha encargado el Ayuntamiento de Cádiz para arreglar una parte de los desperfectos localizados en el acerado de la ciudad, han sacado a la luz las grandes raíces del arbolado causantes de todos estos destrozos en la trama urbana.

Los daños en el acerado son más evidentes en varios tramos de la avenida principal de la ciudad, aunque también se localizan en puntos de la barriada de La Paz o en calles como García de Sola, entre otras. Pero donde los destrozos más importantes se centraban en la acera de la avenida Cayetano del Toro entre Marconi y la glorieta Ana Orantes.

Aquí el problema era triple. Por una parte, las losas levantadas por las raíces se unían a la existencia de los grandes parterres que hace años se instalaron en la Avenida, restando en este caso espacio a peatones pues este es uno de los tramos de la vía más estrecho, como tercer aspecto negativo para la movilidad.

Ahora, el plan municipal, que en el conjunto de las calles y plazas de la ciudad donde se actúa supone una inversión de un millón de euros, ha eliminado estos grandes parterres en este tramo de la Avenida, reduciéndolos al entorno del arbolado. Parterres que en todo caso se han tenido que ensanchar habida cuenta el gran tamaño de las raíces de estos árboles que han salido a la superficie.

Los grandes parterres se han eliminado en la avenida Cayetano del Toro, entre Marconio y Ana Orantes. / J. A. H.

Una de las primeras actuaciones de este plan municipal se centró acerado de la avenida de Andalucía, junto al solar del antiguo Gobierno Civil (un acerado que llevaba décadas sin arreglar a pesar de su mal estado); y en la calle Amiel, entre las avenidas de Guadalquivir y de la Bahía. También se ha trabajado en la calle Rafael Picardo O’ Leary, cuyo ámbito de actuación se amplió dado el estado de deterioro que presentaba esta zona. Igualmente, se actuó en la plaza de Asdrúbal, aunque hubo que levantar parte del trabajo realizado al no seguirse el diseño de todo el suelo de este recinto.

El plan de reposición también incluye, entre otras, la zona de carga y descarga de la calle Brasil, en la avenida Cayetano del Toro frente a la Plaza de la Habana. Además, en la calle José Cadalso entre la avenida de Perú y la calle Barbate.

Por otro lado, se completa el plan en los siguientes viarios: Arco de los Blanco, Rosario Cepeda entre Sacramento y Benjumeda, en el aparcamiento de carga y descarga del mercado de San José, en la calle Vea Murguía entre el tramo de Navas y Veedor y entre Adolfo de Castro y Alameda; y en la calle Capataz Manuel Pájaro.

Más allá de estos puntos de la ciudad, lo cierto es que aun quedan parterres en otras calles, y en la propia Avenida (como pasa en el acerado del Hospital Puerta del Mar, donde también se estrecha el paso peatonal) donde las raíces han levantado el pavimento dificultando la circulación por las zonas afectadas.