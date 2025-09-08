Un parche visual en el arreglo de la plaza de Asdrúbal de Cádiz

Los trabajos que está ejecutando el Ayuntamiento de Cádiz dentro del plan de reparación de alcorques y viario, enfilan ya su última fase. El proyecto cuenta con una financiación de 1 millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses, actuándose en numerosas vías de la ciudad, especialmente aquellas cuyo acerado se ve afectado por el crecimiento de las raíces del arbolado.

Ya se ha comenzado a trabajar en uno de los tramos más complicados de este proyecto: la acera de la avenida Cayetano del Toro entre Marconi y Alonso Cano. Esta parte de la vía, con un acerado muy estrecho, se ha visto afectada de forma más que notable por el crecimiento desmesurado de las raíces del arbolado. Todos los parterres se han levantado afectando también a una parte del paseo peatonal.

Con los trabajos recien iniciados, queda por ver cómo se solventa este problema ya que, si se hace como en otras zonas de la Avenida con este problema, será necesario ensanchar los parterres reduciendo con ello el espacio para los peatones.

El nuevo diseño en Asdrúbal, junto a la fuente, que contrasta con el resto del recinto. / J. A. H.

Mientras se actúa en este tramo de la Avenida, se culminan los trabajos en Asdrúbal. En esta plaza la zona más afectada se centra en el acerado más cercano a los restos del acueducto romano que allí se exponen al aire libre. Sorprendentemente, a la vez que se han eliminado los numerosos desperfectos que existían en el firme, con el consiguiente peligro para los viandantes, al reponer el firme se ha eliminado el diseño que tiene el suelo en el resto de la plaza, quedando la zona renovada visualmente como un parche respecto al conjunto del recinto.

Ya han culminado las tareas en el acerado de la avenida de Andalucía, junto al solar del antiguo Gobierno Civil (un acerado que llevaba décadas sin arreglar a pesar de su mal estado); y en la calle Amiel, entre las avenidas de Guadalquivir y de la Bahía. También se ha trabajado en la calle Rafael Picardo O’ Leary, cuyo ámbito de actuación se amplió dado el estado de deterioro que presentaba esta zona.

El plan de reposición también incluye, entre otras, la zona de carga y descarga de la calle Brasil, en la avenida Cayetano del Toro frente a la Plaza de la Habana. Además, en la calle José Cadalso entre la avenida de Perú y la calle Barbate.

Por otro lado, se completa el plan en los siguientes viarios: Arco de los Blanco, Rosario Cepeda entre Sacramento y Benjumeda, en el aparcamiento de carga y descarga del mercado de San José, en la calle Vea Murguía entre el tramo de Navas y Veedor y entre Adolfo de Castro y Alameda; y en la calle Capataz Manuel Pájaro.

A pesar de la importancia de este plan, y las numerosas calles sobre las que se está actuando, lo cierto es que el problema de las raíces del arbolado se extiendo sobre numerosas vías más, siendo especialmente grave allí donde el espacio para los peatones es muy reducido, como García de Sola.