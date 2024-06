Los ecologistas insisten en exigir el fin de la “política arboricida” municipal en Cádiz

Con temperaturas ya al filo de los 30 ºC y con el verano a la vuelta de la esquina, la empresa concesionaria del mantenimiento de Parques y Jardines continúa en Cádiz con su particular calendario de podas. Como consecuencia directa, los ecologistas persisten en denunciar la “política arboricida” del Ayuntamiento gaditano, insistiendo en que paren ya los desmoches, las talas y los recortes excesivos de ejemplares, a la vez que alertan de que se están eliminando alcorques y, por tanto, masa arbórea. Eso, pese al plan de reposición de 209 ejemplares en huecos vacíos de toda la ciudad que impulsa a bombo y platillo el alcalde, Bruno García, quien no duda en posar para las cámaras plantando un brachichito, por ejemplo, previa auscultación de una palmera datilera antes de ser sustituida por otra. Entremedias, toda una hilera de frondosos ficus de la Alameda fueron sometidos a un recorte tan extremo que los dejó prácticamente sin hojas.

Ante el imparable ruido de la motosierra allí donde crece lo verde, incluso en puertas de la canícula, Agaden-Ecologistas en Acción volvió a poner el grito en el cielo con la intervención de uno de sus componentes en el último Pleno municipal. Lo hicieron gracias a que el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana les cedió la palabra y con el apoyo del socialista, que ya ha manifestado públicamente su respaldo a la denuncia ecologista.

“¿Hasta cuándo los ciudadanos de Cádiz vamos a sufrir una política arboricida?”, preguntan los conservacionistas. “Asistimos con desolación a una destrucción sistemática del arbolado mediante podas expeditivas y salvajes, que ya se realizan en cualquier época del año en contra de todos los criterios científicos y que se han convertido en habitual”, denuncian. Podas, estas, “desaconsejadas especialmente en primavera, época de anidación y cría de numerosas aves, algunas protegidas, y que vemos que el Ayuntamiento sigue haciendo, con el resultado de nidos y pollos caídos al suelo”.

A esto, según fuentes ecologistas, la concejala de Parques y Jardines, Dolores Pavón, respondió que "en Cádiz no se poda en primavera", respuesta que "generó tanta indignación como risa".

"Podar cuando sea necesario no es cortar ramas o desmochar árboles. Ésta costumbre de las podas salvajes y a destiempo nos ha dejado un legado patético de árboles mutilados con grandes huecos y cicatrices, feos y contrahechos, cuando no troncos sin ramas, incapaces de prosperar”, alertan los ecologistas.

Desde Agaden-EA recuerdan que “la importancia del arbolado urbano, su conservación y cuidado, es una cuestión relacionada directamente con la salud de la población”. Así, argumentan que, según el Instituto de Salud Global de Barcelona, “Cádiz está en la última posición entre 866 ciudades en la relación zonas verdes/población y en informes que obran en poder de este Ayuntamiento, la ciudad sólo tiene una cobertura arbórea del 4% en lugar del 25 % que debería tener”.

“¿Qué decir del estado de los alcorques?”, se preguntan también. “Pequeños, con materiales que dificultan el paso del agua o completamente levantados, cuando no vacíos, o con un tronco cortado a modo de ¿ejemplar castigo?”, responden. “Por cierto, el uso de resinas drenantes, como Pavidren, se está cuestionando por parte de expertos y ayuntamientos, ya que sus ‘bondades’ no son tales”, afirman, poniendo el ejemplo del Ayuntamiento de Córdoba, que ha suspendido su uso por ser perjudiciales para los árboles.

Los ecologistas recuerdan que corresponde a la empresa adjudicataria el servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano de la ciudad de Cádiz. Pero a continuación ,l plantean: “¿No es el Servicio Técnico Municipal (STM) el encargado de la inspección de las actuaciones de dicha empresa, y por encima de éste, el concejal del ramo?. ¿Se está haciendo algo al respecto o aquí solo se poda?”.

Agaden-EA también cuestiona “por qué no se ha puesto en marcha el Plan de Arbolado, que no fue gratis. ¿Dinero de todos gastado para nada?. Esperamos que la contestación a esta pregunta no sea la de que está mal hecho, para no ofender a la inteligencia de los ciudadanos, y se extienda en razones lógicas, si las hay, para su no puesta en marcha. ¿Se plantea el ayuntamiento aprobar alguna ordenanza municipal de arbolado, como se ha hecho en Chiclana?”, concluyen.