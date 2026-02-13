Cádiz usará parte del fondo de contingencia municipal para hacer frente a los daños de los temporales

Las sucesivas borrascas que han azotado Cádiz en las últimas semanas, con vientos muy fuertes y también con mucha lluvia, ha causado diversos daños en la capital gaditana, daños que el Ayuntamiento tiene previsto afrontar a través de tres vías de financiación anunciadas hoy mismo por el alcalde Bruno García: fondos propios, parte del fondo de contingencia municipal y buscando financiación extra a través de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. García ha explicado que aún se está realizando un balance monetario de daños, todavía no cuantificados en su totalidad, y que las actuaciones municipales se centran ahora mismo en las intervenciones de urgencia.

Los efectos de estas borrascas han golpeado con especial virulencia en la capital gaditana, según ha enumerado el alcalde, a las playas, la trama urbana (calzadas fundamentalmente), el arbolado, el parque de viviendas, los equipamientos culturales y los colegios de la ciudad. En cada uno de ellos, Bruno García afirma que se están cuantificando los daños, actuando a corto plazo y de urgencia donde está haciendo falta y planificando, ya a medio plazo, intervenciones más profundas ante daños de más calado.

Reparar los daños cuesta evidentemente dinero. El Ayuntamiento, ha dicho el alcalde, usará los fondos propios previstos en los presupuestos de cada delegación municipal afectada y también aspirará a que la Junta de Andalucía y el Gobierno central (en este punto la reparación de las playas a través de Costas emerge como una necesidad fundamental). Pero lo extraordinario de lo ocurrido, con virulentas borrascas tan continuadas, obligará a usar fondos extraordinarios. Ahí entra en juego el fondo de contingencia municipal: un millón de euros para este año del que se utilizará una parte (tampoco cuantificado aún por el municipio) para hacer frente a algunos de los principales y más urgentes daños. "No podemos usarlo todo porque estamos en febrero y queda mucho año, pero servirá para hacer frente a lo prioritario", ha explicado el alcalde.

En las playas, por ejemplo, los daños han sido visibles y posiblemente cuantiosos: escalones en la arena, aparición de piedras y pailas y otras infraestructuras afectadas que, en principio, serán atendidas con fondos propios en sus actuaciones más inmediatas pero que, como ha señalado el alcalde, obligará a mirar a la Junta y al Gobierno de Madrid para afrontar las consecuencias más de fondo. García también ha confiado en el proceso de la naturaleza para corregir los daños: si el poniente se lleva la arena de las playas, el viento de levante, cuando llegue, será el que regenere parte del arenal gaditano de una manera natural.

En el apartado de trama urbana, los daños se centran sobre todo en las calzadas, donde los socavones son visibles, molestos e incluso peligrosos (Cádiz es una ciudad con muchas motos). En este punto, el Ayuntamiento está tapando algunos huecos con "aglomerado en frío", una solución de urgencia pero provisional y nada duradera. Frente a ello, se diseñará un plan específico de asfaltado para el Campo del Sur, la barriada de la Paz y el polígono exterior de la Zona Franca, las tres zonas que parecen más afectadas por esta situación.

En cuanto al arbolado, un total de 35 árboles han caído por la fuerza del viento o han tenido que ser retirados, fundamentalmente palmeras, porque suponían un peligro para la seguridad. En este punto, el alcalde ha pedido prudencia ante el nuevo temporal de viento que hoy, y posiblemente aún mañana, está azotando la ciudad y que puede elevar los daños en este tema.

Urbanismo, por su parte, ha realizado en las últimas semanas un total de 66 actuaciones de seguridad en el parque de vivienda de la capital. De ellas, unas 43 han sido debidas al temporal: apuntalamientos, caída de cascotes y otros des`prendimientos en fachada y filtraciones de agua han sido los daños más habituales.

El alcalde también ha destacado los daños detectados, fundamentalmente por filtraciones de agua, en diversos equipamientos culturales de la ciudad: Entrecatedrales, el Museo de las Cortes, el Litográfico, el Museo del Títere y el Baluarte de la Candelaria. De todos, el más preocupante a priori es el Baluarte, donde el agua ha llegado hasta el clausurado espacio de La Canela causando "un mayor deterioro", en palabras del alcalde. Las filtraciones de agua en estos espacios museísticos no han afectado al conjunto patrimonial, a su contenido, y tampoco han provocado el cierre de estos espacios, más allá de los realizados en los días de aviso naranja para reducir en la población "motivos para moverse" en medio de tantos temporales.

Finalmente, también se han producido daños en los colegios públicos de la ciudad, sobre todo Campo del Sur, María Valle, Fermín Salvochea, San Felipe, Tierno Galván y Carlos III. En ellos se van a realizar obras de urgencia en el corto plazo y además, ha recordado el alcalde, obras de más calado el próximo verano con la ya anunciada inversión de 1,2 millones de euros para los equipamientos educativos de Cádiz.