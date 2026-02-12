Cádiz refuerza su servicio de limpieza para el Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del área de Medio Ambiente, que dirige el teniente de alcalde José Carlos Teruel, pone en marcha hoy jueves 12 de febrero y hasta el miércoles 25 de febrero, un refuerzo de los servicios ordinarios de limpieza con motivo del Carnaval. El total de jornadas previstas destinadas al refuerzo extraordinario es de 1.284, que unidas a las 1.871 de los servicios ordinarios suman un total de 3.155.

Como en años anteriores, el plan de baldeo contempla la limpieza diaria del barrio de la Viña y en el centro de la ciudad, así como los barrios de San Carlos, Santa María, Campo de Sur, Mentidero, El Balón y alrededores de la Caleta. Con este plan de baldeo se garantiza la limpieza en todo el centro histórico, repartido en turnos de mañana y noche especialmente.

Los días que habrá más personal de refuerzo serán los domingos 15 y 22 de febrero. Estos mismos días también serán los que cuenten con más vehículos de refuerzo. Asimismo, se recuerda que en intramuros la recogida de residuos sólidos urbanos los dos domingos de Carnaval se realizará a partir de las 06:00 horas.

En el caso del vidrio se va a realizar recogida diaria de lunes a sábado, tanto la semana del 9 de febrero, como la del 16 de febrero. En los días próximos a cada fin de semana, y posteriores, se realizará ruta por los alrededores del casco histórico y los puntos de mayor generación. Se reforzará a su vez la recogida del servicio puerta a puerta a los bares del centro histórico en ambas semanas, de lunes a sábado, reforzándose el equipo con un vehículo adicional en los días clave, posteriores y anteriores a cada fin de semana, con recogidas especialmente intensas los días 13 de febrero (viernes), 16 de febrero (lunes), 20 de febrero (viernes) y 23 febrero (lunes), así como una recogida de refuerzo los días 14 y 21 de febrero (ambos sábados).

Parques y Jardines

Por su parte, la delegación municipal de Parques y Jardines también contará durante toda la semana de Carnaval con un refuerzo de personal. Además de la plantilla habitual, ambos domingos y lunes contarán con 20 operarios más de refuerzo. Además, del martes 17 febrero al sábado 21 de febrero, y del lunes 23 de febrero al miércoles 25 de febrero habrá 10 operarios más de refuerzo.

Playas

Respecto a las playas, se incorporan 16 efectivos al servicio desarrollado por la empresa municipal Cádiz 2000, que se suman a las 9 personas que trabajan en las playas durante todo el año. En concreto, en la playa de la Caleta, los domingos 15 y 22 de febrero se habilitará un equipo de 7 personas (encargado, conductor y 5 peones), dotados de tractor con remolque, para la limpieza de este espacio.

Aseos

Se instalarán 153 WC portátiles en el centro histórico, así como 8 zonas de módulos aseos con conexiones al alumbrado, agua sanitaria y alcantarillado, dotados con personal de limpieza durante las 1.045 horas previstas de apertura.

Las zonas donde están ubicados los módulos aseos son las siguientes: Plaza San Juan de Dios, Plaza de Catedral, Plaza San Antonio, Plaza Fragela, calle Guerra Jiménez, calle Corralón, Plaza Mina y Plaza de España.

Protección de jardines y parques infantiles

Asimismo, para proteger espacios y zonas ajardinadas de la ciudad ante la concentración de numeroso público se procederá al vallado de plaza de España, plaza de Mina, plaza de Candelaria y el parque infantil de plaza de la Reina.

Teruel ha destacado que “este refuerzo en la limpieza y recogida de residuos que volvemos a poner en marcha este año para la semana de Carnaval es muy necesario para que la ciudad esté cada mañana en perfecto estado, ya que son muchas las personas que se concentran en calles y plazas de la ciudad, sobre todo en la zona de intramuros”.