Cádiz recoge casi 800 bolsas de sangre en dos días de donaciones

La respuesta de la sociedad gaditana al llamamiento extraordinario para donar sangre tras el accidente ferroviario de Adamuz ha sido contundente. Un total de 790 bolsas de sangre se han recogido en los dos días establecidos por el Servicio Andaluz de Salud para hacer frente a la bajada de reservas causada por la atención a los heridos en el trágico accidente de Córdoba. En la línea de lo ocurrido en el conjunto de Andalucía, Cádiz también ha triplicado en dos días el número habitual de donaciones.

Fuentes del Servicio Andaluz de Salud han informado a este periódico que el pasado lunes, primer día de donaciones extraordinarias, se recogieron en Andalucía un total de 2.990 bolsas de sangre, de las que 513 se llenaron en Cádiz. Algo más del 17% del total. El martes, mientras tanto, el número de bolsas recogidas en la comunidad ascendió a 2.878, de la que hasta 277, algo menos del 10% se lograron en Cádiz.

En el cómputo general, Andalucía ha recogido para sus reservas de sangre en estos dos días un total de 5.868 bolsas. De ellas, 790, alrededor del 13%, ha tenido procedencia gaditana.

Cabe recordar que el llamamiento extraordinario realizado por el Servicio Andaluz de Salud tuvo sus puntos centrales en la provincia en el hospital Puerta del Mar de Cádiz y en el Hospital de Jerez. Los puntos habituales de donación de sangre abrieron este lunes y martes pasado, ininterrumpidamente, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, en una campaña que se ha encontrado con una masiva y excelente respuesta ciudadana.

Además de acudir al punto de donación de sangre del Puerta del Mar, ya en su horario habitual, los gaditanos de la capital tendrán la semana que viene otro punto extraordinario de donación. Así, la Fundación Cajasol, en la plaza de San Antonio, abrirá sus puertas el lunes 26 y el martes 27 de enero para recoger nuevas donaciones. El horario establecido para ello será de 17.30 a 21.30 horas.

Las campañas habituales del SAS para fomentar la donación de sangre insisten mucho en la necesidad de contar con nuevos donantes menores de 30 años.