La sangre, el ‘gran reserva’ sanitario

Requisitos para donar

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis y el sida. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas. No se puede hacer deporte en las dos horas antes de donar ni hacerlo 24 horas después de la donación.

Frecuencia anual

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones, mientras que las mujeres pueden hacerlo tres veces al año con el mismo intervalo de tiempo. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Cómo es la donación

Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. La extracción, un acto totalmente seguro, dura unos siete minutos aproximadamente, y después se ofrece un refrigerio.