La solidaridad también hace cola en Cádiz para donar sangre tras el trágico accidente de trenes en Adamuz

La provincia de Cádiz al completo, como el resto del país, vive con el corazón encogido desde la tarde-noche del domingo 18 de enero, cuando un gravísimo choque de trenes en Adamuz, Córdoba, sólo hacía presagiar la tragedia que vendría después. La provincia de Huelva, vecina de Cádiz y más cerca ahora si es posible, vive conmocionada por sus vecinos muertos en este fatal accidente, un shock que se comparte en la provincia y, que como bien ha demostrado en catástrofes de otro tipo, sabe sacar su lado más solidario cuando el impacto impide quedarse en casa.

Los centros de transfusión sanguínea que pertenecen a la Junta de Andalucía realizaron el lunes un llamamiento urgente a la donación de sangre para poder surtir a los hospitales a los que están derivando por cercanía a todos los heridos de Adamuz. En Cádiz, se establecieron puntos fijos en el Hospital Puerta del Mar de la capital y el Hospital de Jerez, centros que, al igual que el lunes, este martes 20 de enero abrirán de manera ininterrumpida de 9:00 a 21:00 horas.

Gaditanos, en cola para donar sangre

Como suele pasar ante desgracias como las de Adamuz, los gaditanos no dudaron en responder a la llamada especial y acudieron en decenas al Hospital Puerta del Mar de Cádiz en la noche de este lunes 19 de enero para hacer donaciones de sangre. La cola a las 21:00 horas llegaba desde el punto establecido para la recolecta hasta la entrada de Atención a la Ciudadanía.

Desde el día del accidente se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros de producción con los que cuenta Andalucía y que trabajan en red. Uno de estos centros de producción está en Sevilla, que analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva; y el segundo centro está en Granada, que hace lo propio con el material recogido en Granada, Almería, Jaén y Málaga. La sangre que se extrajo este lunes será analizada, como dicta el protocolo, y puesta a disposición de los centros sanitarios a partir de primera hora de la mañana del miércoles.

Ahora los esfuerzos se centran en reponer las reservas de todos los grupos lo antes posible.

Los requisitos para donar sangre son ser mayor de edad hasta los 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, aportar DNI, pasaporte o documento que acredite la identidad y no acudir en ayunas.

Dónde donar sangre en Cádiz esta semana

Además de los puntos fijos en el Puerta del Mar y en Jerez, en la provincia de Cádiz están disponibles más lugares para donar sangre. Estos son los lugares y los horarios donde se podrá donar sangre en Cádiz esta semana:

Martes 20 de enero

Chiclana: Iglesia Jesucristo de los S.U.D. Avenida Juan Carlos I, 6 - 17:30 - 21:30

Jédula: Consultorio médico de Plaza San Isidro Labrador - 17:30 - 21:30

Rota: CEIP San José Calasanz en C/Inmaculada Concepción - 17:30 - 21:30

Miércoles 21 de enero

Algeciras: Hospital de Algeciras (Salón de Actos) - 9:30 - 14:00

Chiclana: Casa Brake. C/Santa Ana - 17:30 - 21:30

Rota: CEIP Maestro Eduardo Lobillo en C/Neptuno - 17:30 - 21:30

Jueves 22 de enero