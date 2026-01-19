Los puntos de donación de sangre en Cádiz para las víctimas del accidente de tren de Adamuz del 19 al 24 de enero

Los puntos de donación de sangre en Cádiz tendrán un horario especial este lunes 19 de enero y el martes 20 de enero. Los centros de transfusión sanguínea que pertenecen a la Junta de Andalucían realizan un llamamiento especial para poder ayudar a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz.

Los centros del hospital Puerta del Mar y del hospital de Jerez estarán abiertos este lunes y este martes en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche para hacer frente a la posible respuesta masiva de la población. Las reservas de sangre a nivel andaluz se han visto mermadas en las últimas horas, de ahí que durante estos dos días se amplíe el horario.

En el caso del centro de Córdoba, la respuesta ha sido tan inmediata que incluso la Junta de Andalucía ha tenido que comunicar que los ciudadanos no acudan a donar más en el día de hoy y que lo hagan en los próximos días de forma escalonada. Según informan, los hemoderivados tienen caducidad, de ahí que solicitan que los que quieran ir a donar lo hagan otro día para asegurar la disponibilidad en el banco de sangre.

Dónde donar sangre en Cádiz esta semana

Además de los puntos fijos en el Puerta del Mar y en Jerez, en la provincia de Cádiz están disponibles más lugares para donar sangre. El perfil de personas que se recomienda que acudan a donar son de entre 18 y 65 años de edad, con buena salud y con un peso mínimo de 50 kilos.

Estos son los lugares y los horarios donde se podrá donar sangre en Cádiz esta semana:

Lunes 19 de enero

Prado del Rey: Escuela de Educación Infantil Azahar. C/Escuelas - 17:30 - 21:30

El Puerto: Complejo parroquial La Palma (C/Almirante Cañas Trujijillo) e Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (C/Clarinete, s/n) - 17:30 - 21:30

Martes 20 de enero

Chiclana: Iglesia Jesucristo de los S.U.D. Avenida Juan Carlos I, 6 - 17:30 - 21:30

Jédula: Consultorio médico de Plaza San Isidro Labrador - 17:30 - 21:30

Rota: CEIP San José Calasanz en C/Inmaculada Concepción - 17:30 - 21:30

Miércoles 21 de enero

Algeciras: Hospital de Algeciras (Salón de Actos) - 9:30 - 14:00

Chiclana: Casa Brake. C/Santa Ana - 17:30 - 21:30

Rota: CEIP Maestro Eduardo Lobillo en C/Neptuno - 17:30 - 21:30

Jueves 22 de enero

Rota: Base Naval (solo para miembros de la base) - 9 - 14 horas

Chiclana: Casa Brake. C/Santa Ana - 17:30 - 21:30

Medina Sidonia: Centro Lúdico El Silo. Avenida de las Cortes - 17:30 - 21:30

Viernes 23 de enero