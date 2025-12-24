Cádiz suma nueva cita musical para el verano 2026, el Caribe Mix Festival

El próximo 18 de julio de 2026, el Muelle Reina Victoria de Cádiz -hogar de Música del Mar y No Sin Música- acogerá el desembarco del Caribe Mix Festival, una cita producida por Deep Delay y Blanco y Negro Music que viene a recuperar "la banda sonora de una generación", según definen los organizadores del evento que se idea como una gira nacional.

En este primer avance de cartel, artistas como La Fiesta, Bea Bronchal, Guaraná, Lorca, Gusanito, Erpeche y La Madre del Topo demostrarán que el reguetón clásico, el pop tropical, el merengue y el dance no conocen el paso del tiempo. Próximamente se sumarán nuevos nombres a esta celebración de nuestros estíos más icónicos.

De esta forma, la cita propone una travesía que arrancará a las 20:00 horas y que se prolongará hasta las dos de la madrugada con grupos "que no conocen el paso del tiempo". El reguetón clásico, el pop tropical, el merengue, la salsa y los ritmos de herencia dance o eurodance se sucederán "en una escalada de intensidad, configurando una banda sonora diseñada para ser cantada a pleno pulmón", aducen los organizadores.

Cádiz será "un puerto fundamental" de un recorrido que ya tiene confirmadas paradas en Barcelona (30 de abril), Gijón (6 de junio) y Mallorca (10 de julio), y que próximamente anunciará sus fechas en Madrid y Santander. Los detalles adicionales y la venta de entradas pueden consultarse a través de los canales oficiales del evento en su web.