Morad, RVFV y Medina Azahara, este verano en Cádiz con Música del Mar 2026

El ya tradicional ciclo de conciertos de verano de Cádiz Música del Mar, que se celebra en el Muelle Reina Victoria, adelanta algunos de sus grandes nombres para su cita de 2026 donde ya estaba anunciada la presencia, un poquito antes, el 1 de mayo, de Fito & Fitipaldis.

Así, una de las confirmaciones de este avance, estrella para las nuevas generaciones y líder absoluto en ritmos urbanos, es el músico de L’Hospitalet de LLobregat, Morad. El joven artista autor de éxitos como Pelele, Motorola o Normal, que ha colaborado con artistas de la talla de Bizarrap y Central Cee, actuará en Cádiz el próximo 21 de agosto.

También desde la escena urbana, otro de los artistas que formará parte del ciclo estival es RVFV. Rafael Ruiz Amador, del barrio de La Chanca en Almería, que ha sabido ofrecer una mezcla muy particular de sonidos que varían desde el trap, reguetón y los ritmos latinos-urbanos, estilo que lo ha llevado a tener una carrera meteórica llegando a tener ya e sus estanterías algunos discos de oro y platino. RVFV actuará en Música del Mar el sábado 11 de julio.

Además, los amantes del rock andaluz también tendrán su espacio en este ciclo de conciertos con la presencia, el viernes 10 de julio, de uno de los grupos históricos de nuestro país y que además están de gira de despedida de los escenarios, Medina Azahara que recordará en directo y desde el Muelle Reina Victoria grandes éxitos como Necesito respirar, Paseando por la Mezquita y Todo tiene su fin. Junto a ellos actuarán la banda gaditana de rock Alan Nepa.

El último de los conciertos confirmados es la cita con Molan los 90, todo un éxito el año pasado, que este año regresa a Cádiz el viernes 1 de agosto con Los Inhumanos, Tina Cousins y Paco Pil.

Como hemos dicho, esta batería de anuncios se suman a la inauguración del ciclo por todo lo alto con Fito & Fitipaldis con su Aullidos Tour, la gira que los ha reunido tras dos años y medio después de sus últimos conciertos. Cádiz se inserta así en la extensa gira de la formación que recorrerá 28 ciudades españolas en las que se repasará los grandes éxitos de su carrera además de ofrecer un adelanto de su octavo trabajo de estudio, El monte de los aullidos.

Además, dentro de Música del Mar también se incluye el Festival No Sin Música que el 15 de agosto se celebrará con las actuaciones de Love of Lesbian, Alcalá Norte y DenisDenis.