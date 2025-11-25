El festival No Sin Música 2026 en Cádiz confirma fechas y artistas

El festival No Sin Música 2026 de Cádiz ya tiene confirmados sus artistas para su próxima edición que tendrá lugar el próximo 15 de agosto, repitiendo así la misma fecha que en 2025. El muelle Reina Victoria acogerá un año más la cita con uno de los eventos de pop alternativo más representativos de la provincia gaditana.

El cartel de este año lo conforman Love of Lesbian, Alcalá Norte y Denisdenis. El cabeza de cartel de este año, Love of Lesbian, otro clásico del festival, llegará a Cádiz para presentar su disco Ejército de Salvación (2024). El grupo catalán encabezado por Santi Balmes es uno de los fijos entre los amantes del pop rock alternativo nacional. Los creadores de himnos como Allí donde solíamos gritas, 1999 o Club de Fans de John Boy cantan a la hermandad de la amistad y de la importancia de los colectivos. Love of Lesbian es una de las guías musicales para cientos de grupos en España por ser de los primeros que alcanzaron éxitos alejados de las radiofórmulas.

Por otro lado, debutarán en Cádiz los madrileños de Alcalá Norte, un grupo joven del barrio de Ciudad Lineal que con un solo álbum se abre paso en la escena nacional. Los madrileños fueron los grandes triunfadores de los premios de la Música Independiente (MIN) de este 2025 haciéndose con el mejor álbum del año, mejor álbum de rock, mejor canción del año por La Vida Cañón y mejor artista emergente. Su álbum debut Alcalá Norte (2024) contiene temas como La Calle Elfo, Los Chavales o La Sangre del Pobre que los llevaron al éxito. Este grupo, uno de los más animosos en redes, propone un mezcla de rock y postpunk con algunas reminiscencias noventeras. Un directo interesante y fresco que se podrá disfrutar en el muelle gaditano.

Los encargados de cerrar el cartel de este 2026 son los gaditanos de Denisdenis. Actualmente, se trata del principal grupo de pop alternativo originario de Cádiz y con una carrera prometedora por delante. Una prueba de ello está en la gran gira de salas que están realizando por toda España y su paso en el último verano por Sonorama Ribera, nada menos que en la mítica Plaza del Trigo. Los gaditanos vuelven a No Sin Música, donde ya estuvieron hace dos años abriendo el festival, para presentar su La Virtud del Alba (2025) su reciente trabajo discográfico con el que esperan hacerse un hueco en el panorama nacional.