Cádiz mantendrá sus parques y pistas deportivas al aire libre cerradas este miércoles por el mal tiempo

Cádiz mantendrá por ahora sus parques e instalaciones deportivas al aire libre cerrados. El Ayuntamiento ha comunicado ya que las medidas preventivas activadas este martes se mantendrán durante la jornada del miércoles, que seguirá estando marcada por el mal tiempo, especialmente por la fuerza del viento y la intensidad de las lluvias. Y de igual modo, mantendrá abierto las 24 horas el centro Fermín Salvochea para que puedan refugiarse allí las personas sin hogar que lo necesiten y deseen.

Este anuncio llega en pleno temporal que este martes ha dejado numerosas incidencias en la ciudad, aunque todas ellas de escasa consideración (según informan desde el Ayuntamiento). Así, lo más reseñable a lo largo de estas últimas horas es la caída de azulejos de una fachada en la calle Santa Inés, que ha obligado a intervenir a los bomberos; la caída de una rama de árbol sobre la acera de la Avenida de la Sanidad Pública, a la altura del número 9, y de otra rama considerable en la Plaza de Asdrúbal.

Los bomberos han actuado también en la calle Obispo Urquinaona, ante el peligro de caída de los ventanales de una finca; en la calle Tolosa Latour, por la caída de varias lamas metálicas de la fachada de los números 3, 5 y 7 que terminó afectando a la calzada; a la calle Herrera Quevedo y Rochester, donde se encontraban sendos andamios que amenazaban con caerse por la fuerza del viento; y a Magistral Cabrera, por una farola que estaba ya colgando del cable.

A todo ello suma el Ayuntamiento una moto que estaba caída por el viento y que invadía la calzada del Campo del Sur. Y numerosas actuaciones dirigidas a recolocar contenedores que se encontraban en mitad de la calzada desplazados por el viento.

Operarios recolocan contenedores volcados por el fuerte viento que reina este martes en Cádiz. / Miguel Gómez

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se mantiene la recomendación que ya lanzaba este lunes a la ciudadanía para que tenga "precaución en los desplazamientos".