Cierra por mal estado el tramo final del Paseo de la Punta en Cádiz

Conos en el tramo final del Paseo Pascual Pery para que los peatones no transiten por la acera ante el riesgo de desprendimientos del paseo superior.

El mal tiempo de estos últimos días sigue dejando un reguero de incidencias y de situaciones sobrevenidas que afectan, en este caso, al tránsito de personas. Los problemas han llegado también a uno de los extremos de la ciudad de Cádiz, la Punta de San Felipe, uno de cuyos tramos han quedado interrumpidos al paso y estancia de personas.

En concreto, se trata del tramo final del Paseo Pascual Pery, una vez pasado la estatua de Gades; un paseo superior que debido al mal estado en el que se encuentra ha quedado completamente inaccesible al tránsito de peatones. Así, la Autoridad Portuaria (responsable de este tramo de vía pública) ha colocado desde hace días una serie de conos que impiden que los peatones puedan transitar por la acera bajo ese paseo superior, para evitar que nuevos posibles desprendimientos puedan ocasionar accidentes entre peatones. Del mismo modo, se ha cerrado el acceso a la zona superior de ese paseo.

De hecho, unos operarios colocaban este lunes unos carteles de grandes dimensiones que prohíbe expresamente el paso por la zona superior y el acceso "al espigón, al dique y a las escolleras", avisando de posibles sanciones a los infractores. De igual modo, se prohíbe la pesca en este punto de la ciudad, que ciertamente era recurrido por los aficionados a este deporte, precisando el cartel informativo que la zona es susceptible de riesgos de ahogamiento, resbalones, caídas al mismo nivel (al suelo) o a distinto nivel (del paseo superior a la calzada), desprendimientos o rebase de las olas.

Los operarios que colocaban este lunes el cartel prohibiendo el paso por el paseo dañado en Pascual Pery. / Lourdes de Vicente

Según informan desde la Autoridad Portuaria, para poner solución a los problemas detectados estos últimos días en ese paseo se van a licitar unas obras para intervenir en toda esta zona, de manera que pueda restablecerse el tránsito normal de peatones y usuarios en este tramo final de la Punta de San Felipe.

Mal estado de la calzada

Al mismo tiempo, en los últimos días se ha agravado de manera notable el estado de la calzada de una parte de este paseo Pascual Pery. En concreto, del tramo que va desde el antiguo Anfiteatro hasta la estatua de la diosa Gades. A lo largo de este tramo de calzada, que llevaba bastante tiempo en mal estado, han aparecido una serie de boquetes y socavones de tamaños y profundidades considerables. Tanto, que en los últimos días se han producido varios reventones de ruedas de vehículos, lo que ha llevado a señalizar algunos de estos boquetes con conos para que sean mejor detectados por los conductores (sobre todo los días de lluvia, cuando el agua acumula impide detectar que se trata de un socavón).

Un cono que señaliza un grave socavón en el paseo Pascual Pery / Lourdes de Vicente

Conviene recordar que aunque esta zona se trata de suelo perteneciente a la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cádiz mantiene allí un estacionamiento regulado, al haber pintado hace años de naranja todos los aparcamientos de este paseo, pese a las pésimas condiciones en que se encuentra la calzada.

Este problema de los socavones, de hecho, sigue agravándose por toda la ciudad debido a las lluvias incesantes de estas últimas semanas, que están provocando que se abran grietas y la pérdida de grava y asfalto en un buen número de puntos. Es el caso, por citar un ejemplo reciente, de un enorme socavón que se ha abierto estos últimos días justo delante del Palacio de Congresos, en la Plaza de Sevilla.

Conviene reseñar, al mismo tiempo, que desde el Ayuntamiento se está intentando mitigar este problema con el añadido de capas de asfalto que intentan solucionar estos socavones que suponen un serio peligro para la circulación. Como días atrás hiciera en la propia Plaza de Sevilla y en la Avenida de Astilleros, por citar algunos ejemplos.