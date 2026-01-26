Dos bares del Paseo Marítimo de Cádiz, cerrados por caída de cascotes

Dos negocios de hostelería situados en el Paseo Marítimo de Cádiz no han podido desarrollar su actividad normal este lunes. La caída de cascotes del edificio en el que se encuentran, en la esquina del Paseo con la calle Brasil, ha motivado la actuación de Bomberos, que ha precintado los bajos por lógicas cuestiones de seguridad.

Este incidente ha afectado a la actividad de los locales de Musalima y La Marea, que no han podido abrir sus puertas a la espera de solucionar estos problemas estructurales del edificio, que ha dejado bien visibles parte de las terrazas de la primera planta tras la intervención de los bomberos.

Lo ocurrido en el Paseo Marítimo se suma así a las numerosas incidencias que el mal tiempo viene dejando en Cádiz en estos últimos días, siendo quizás la más significativa la caída de una palmera en la noche del viernes sobre dos vehículos que estaban circulando por la Avenida Duque de Nájera, delante del edificio Valcárcel, y que también dañó a varias motos que estaban aparcadas.

El mal tiempo, de hecho, va a seguir estos días y se espera especialmente grave en la jornada de mañana martes, lo que de hecho ha llevado al Ayuntamiento a anunciar ya hoy que los parques públicos y las instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerradas al público durante todo el martes, con la excepción del acceso a la estación de tren desde el parque del foso del Pelícano.

DE igual modo, ha informado el Ayuntamiento de que mantendrá abierto las 24 horas durante los próximos días el centro Fermín Salvochea "para que las personas sin hogar puedan pernoctar en estas instalaciones municipales, facilitando también así la labor de Policía Local, Bomberos y ambulancias, que pueden desplazar a las personas al centro".

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se hace un llamamiento a la ciudadanía "a la precaución y a evitar desplazamientos innecesarios dadas las inclemencias meteorológicas previstas en las próximas horas".