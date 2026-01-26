Cierran el patio del recreo del IES Cornelio Balbo de Cádiz tras la caída de cascotes

Efectivos del parque de Bomberos de Cádiz y agentes de la Policía Local han acudido, en la mañana de este lunes, al Instituto de Educación Secundaria Cornelio Balbo a retirar los cascotes que han caído en el patio del recreo de este centro educativo de la capital. La actuación ha tenido lugar en torno a las diez de la mañana ante el peligro que suponía el desprendimiento de estos cascotes, pertenecientes a algunas de las vigas estructurales del techo.

Por ello y para no comprometer la seguridad de alumnos y profesores, los bomberos han procedido a precintar parcialmente la zona, donde se ubican las pistas deportivas del instituto. Las fuertes lluvias y el temporal de viento de los útlimos días han podido ser las causas de este suceso, en el que afortunadamene no ha habido que lamentar heridos.

La dirección del centro ha procedido a tomar medidas para que los estudiantes no utilicen el patio en las próximas jornadas. Así y mientras que no se realicen las actuaciones de reparación, el alumnado de 1º y 2º de ESO y el aula Mi Refugio permanecerá en el patio delantero, mientras que el resto del alumnado se repartirá en los pasillos y en el vestíbulo del centro.

En cuanto a la entrada y salida al centro, cambiarán los itinerarios de aquellas clases que procedian a salir y entrar por este patio y se modifican los pasillos utilizados para llegar a las aulas. Además, el profesorado de Educación Física recogerá al alumnado del aula y lo acompañará, tanto al comienzo como al final de la clase y saliendo, al polideportivo (por puerta principal y accediendo nuevamente por la puerta de las pistas deportivas).