Borrasca Ingrid en Cádiz: caída de palmeras y de ramas con vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Caída de ramas de un árbol en la barriada de la Paz.

El temporal de viento y lluvia que tuvo lugar en la tarde-noche del viernes 23 de enero en Cádiz, donde se alcanzaron rachas de hasta 80 kilómetros por hora, causó diversas incidencias en varios puntos de la ciudad por la caída de diversos árboles, en concreto varias palmeras y ramas de gran tamaño, según informa el Ayuntamiento de Cádiz.

Como ya informó este periódico, a las 20.30 horas se produjo la caída de una palmera en la avenida Duque de Nájera a la altura de Valcárcel sobre dos vehículos que estaban circulando en ese momento por la zona, uno en cada sentido. A consecuencias de la caída, el ocupante de uno de los vehículos sufrió heridas leves, mientras que otra persona tuvo un ataque de ansiedad. Además, la palmera causó daños de envergadura en dichos vehículos, así como en varias motos estacionadas en la zona. El herido fue atendido en el hospital Puerta del Mar.

La Policía Local tuvo que proceder al corte total del tráfico entre Simón Bolivar y Pericón de Cádiz hasta la retirada del primer vehículo por la grúa, momento en el que se abrió el tráfico con paso alternativo en un solo carril. Asimismo, los operarios de Parques y Jardines procedieron a la retirada de la palmera.

Por otro lado, a las 20.40 horas se produjo la caída de otra palmera en la avenida principal a la altura de Subdelegación del Gobierno, frente a Hacienda. Esta no causó daños materiales ni personales pero sí obligo al corte de los dos carriles en sentido exterior hasta que se retiró la palmera.

Palmera caída en el paseo de la avenida de la Bahía. / Ayuntamiento de Cádiz

Igualmente durante la tarde se cayó la rama de un árbol de la especie grevillea en la calle Colarte sobre la guardería Pekes.

Pasadas las nueve de la noche hubo una tercera palmera que cayó en la avenida de la Bahía pero no tuvo incidencia en el tráfico ni causó daño alguno.

También se produjo la caída de una rama de grandes dimensiones de un ciprés en la esquina de la avenida del Guadalquivir con Torcuato Cayón, en la barriada de la Paz, y una tipuana en la calle Eduardo Benot.

Los operarios de Parques y Jardines también tuvieron que retirar una palmera que se había caído dentro del Baluarte de Candelaria y una rama de un olivo en el polígono exterior de la Zona Franca.

Asimismo, hubo diversas intervenciones y avisos por persianas que se habían desprendido de las ventanas y marquesinas en distintos puntos de la ciudad como Muñoz Arenillas, Segunda Aguada y la calle Brasil.

Ante la previsión del fuerte viento que se iba a producir, la Delegación de Parques y Jardines que dirige la concejala Loli Pavón, activó tres patrullas para poder atender todas las incidencias que se produjeran en la ciudad, añade también el Ayuntamiento en su información.