Cádiz adquiere una app para grabar pruebas con seguridad jurídica para víctimas de violencia machista

Cádiz/Está camuflada, no deja rastro, es intuitiva, salva vidas y, prácticamente, es clave para que la justicia pueda hacer, eso mismo, justicia, en los casos de violencia machista. Se llama Ward y es una aplicación móvil que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Cádiz con la que las víctimas pueden grabar pruebas que, efectivamente, están dotadas de la seguridad jurídica exigible a la hora de enfrentarse a los tribunales. "Hoy damos un paso importante en la lucha contra esta lacra", repiten el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín. Y, a tenor de la app presentada, no faltan a la verdad.

El dato que enmarca la adquisición de esta "tecnología pionera" lo proporciona Pedro García, portavoz de Innovasur, la empresa que ha desarrollado la aplicación cuya licencia, 30 de ellas, han sido adquiridas por el Ayuntamiento de Cádiz. "En 2024, casi el 50% de los casos de diferentes tipos de agresión por violencia de género se caen en los tribunales porque las pruebas grabadas presentadas no son admitidas. Hay que tener en cuenta que con el desarrollo de la Inteligencia Artificial cualquiera de mis compañeros que están ahora mismo aquí, pueden grabar lo que estoy diciendo y después transformarlo y hacer que yo diga completamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Por ello, entre otros motivos, en los tribunales se necesita que las pruebas grabadas que se presentan cumplan con unos ciertos parámetros de seguridad. Y las pruebas grabadas con Ward es, prácticamente, imposible que los tribunales no las admitan", explica el desarrollador durante la presentación de esta nueva herramienta a la que han asistido el alcalde, la concejala del ramo y el jefe de seguridad de la Policía Local de Cádiz, el inspector Andrés Ochoa.

Y es que será desde el equipo VioGén de la Policía Local en coordinación con la Fundación Municipal de la Mujer los encargados de distribuir y adjudicar estas licencias a los dispositivos móviles de las víctimas de violencia machista "en riesgo medio-bajo" que existen en Cádiz. De hecho, según precisa Ochoa, son actualmente "79" las mujeres que viven esta situación en la ciudad y, afortunadamente, como apostilla Virginia Martín, "ninguna mujer en la ciudad está en riesgo alto de violencia machista".

"Con esta iniciativa novedosa damos un importante paso en Cádiz para seguir combatiendo la violencia de género, poniendo a disposición de las víctimas una herramienta accesible y digital que les permite acreditar ante los tribunales ese caso de violencia de género que, como sabemos, suelen ser casos que se producen en la intimidad, con ningún testigo o menores como testigos y que no sólo conllevan agresiones físicas sino también psicológica o violencia económica. Con esta tecnología pionera, volvemos a demostrar que la protección de las mujeres víctimas de violencia machista es una de las máximas prioridades por las que trabajamos desde el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer", ha recalcado la concejala.

En este sentido, Bruno García ha enmarcado la importancia de esta herramienta contextualizándola en el camino que "hace muchos años se inició con el programa Alerta" y que continuó con la puesta en marcha por parte de los cuerpos de seguridad del "programa específico VioGén" para tratar los casos de violencia machista. "Y ahora damos un paso más con esta aplicación, con Ward", se congratula por esta app "ya con casos de éxito" en las primeras administraciones públicas en las que se ha puesto ya en marcha como el Ayuntamiento de Córdoba, Málaga "y algunos ayuntamientos de Madrid" a lo largo de los últimos seis meses, tal y como explica el portavoz de Innovasur que ha destacado "el carácter pionero" del Ayuntamiento de Cádiz al apostar por esta tecnología y "el esfuerzo y el trabajo" tanto de Virginia Martín como de la gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, Irene Fernández, "mujeres muy comprometidas en la lucha contra la violencia machista".

¿Cómo funciona la app Ward?

El programa Ward, Guardián, es una aplicación móvil diseñada para recopilar y certificar pruebas legales válidas en casos de violencia machista que ha adquirido el Ayuntamiento de Cádiz y cuya distribución estará coordinada con la Policía Local. Está desarrollada por la empresa Innovasur que utiliza una tecnología que se fundamenta en blockchain, que no es editable, por lo que presenta las garantías de seguridad para su validez ante un tribunal.

La aplicación instalada en el móvil de las víctimas tiene una interfaz camuflada, es decir, el icono que se verá en la pantalla nada hará sospechar que se trata de una aplicación de grabación, sino que puede pasar por iconos variados y cambiantes. En caso de verse en una situación de riesgo, la mujer sólo tendrá que pulsarlo y se activará la grabación que no será visible en el móvil, ni para ella, ni para el agresor. Asimismo, también dispone de un mecanismo que remite un mensaje a un número de confianza, desde el que se alerta de que la usuaria puede encontrarse en una situación en la que requiere de ayuda.

El uso de esta aplicación no deja rastro en el móvil, no queda registrada la grabación, y la víctima no tiene posibilidad alguna de introducir cambios en ella, ya que de manera automática la misma se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos, de esta forma se asegura la validez jurídica, aunque nunca se usarán los datos hasta que la víctima no dé el permiso para ello, garantizando en todo momento tanto la protección de datos personales como la necesaria cadena de custodia.