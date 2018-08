Se busca piso para evitar el desamparo

Los representantes de la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo, Afasode, han lanzado un llamamiento público a todas las entidades ante la paralización de la puesta en marcha de Emprendiendo el Vuelo, un proyecto destinado para jóvenes que tras cumplir la mayoría de edad se quedan en la calle. Así lo ha explicado Juan Molina, secretario de la asociación, con la colaboración de Isabel Ávila, coordinadora de la puesta en marcha y César Muñoz, tesorero de la organización.

La Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo es una entidad que trabaja fundamentalmente en la acogida y adopción de menores pero que en este momento, aparte de la labor que realizan, necesitan ayuda para el proceso que viene después de su estancia en el centro de protección de menores. Actualmente hay más de 360 niños y niñas que se encuentran en centros de menores en la provincia de Cádiz, niños que están tutelados por la Junta de Andalucía porque en su momento se decidió que las circunstancias familiares y personales de esos menores no eran las adecuadas y se les declaró en desamparo. A partir de ahí si no se encuentran una familia, finalmente se toma la decisión de que estos deben ir a un centro de acogida. Cuando cumplen la mayoría de edad, van literalmente a la calle. Ahora mismo hay 18 chicos desamparados en Jerez, 6 en Chiclana de la Frontera y unos 10 en Cádiz. Todos los días, la asociación recibe llamadas de directores de diferentes centros de menores exponiendo que tienen que sacar a niños que ya han cumplido 18 años.

La entidad cree que se debe cambiar la norma para que se les siga protegiendo hasta los 25

"Niños que no tienen manutención, preparación, recursos económicos, vivienda, un itinerario profesional, sin trabajo, acabando completamente en la calle desamparado o volver al punto de partida de donde la misma Junta de Andalucía los sacó, debido al peligro que corrían tanto con su salud física, psicológica o social", explica Molina.

La entidad considera que no pueden quedarse de brazos cruzados ante esta dura situación, por lo que tienen dos alternativas. Por una parte exigir a la administración que a estos chicos se les siga protegiendo hasta los 25 años. Esto no tiene por qué ser en un centro, sino en un piso tutelado, en el que tengan la oportunidad de trabajar en la integración laboral y que les permitan dar el salto a su autonomía personal. Por otra parte, necesitan urgentemente un piso para 8 chicos para que puedan vivir durante el tránsito de terminar sus estudios o buscar un trabajo y darles cobijo y que gracias a un equipo de voluntariado, puedan ser independientes económicamente.

Actualmente tienen el mobiliario completo para un piso, cedido por empresas de electrodomésticos, de muebles y personas particulares, acumuladas en una nave, además del voluntariado personal como personal preparado en el ámbito de la psicología, como Juan Molina, educadores, profesoras como Isabel Ávila y trabajadores sociales, entre otros, personal suficiente como para hacer el seguimiento personal de cada uno de ellos. También tienen el compromiso del banco de alimentos y de una entidad religiosa de darles alimentos perecederos y frescos. "Lo único que nos falta es la vivienda", reclama el presidente de la asociación. Han solicitado ayuda a varias entidades, como la Agencia de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), concretamente en el mes de agosto del año pasado les ofrecieron dos viviendas, una en Chiclana con dos habitaciones en la que no podían hacer frente a acomodar 8 personas en ella, y otra en Jerez de la Frontera, ubicada en un barrio con problemas de delincuencia y venta de drogas. Hasta el momento, no se les ha podido ofrecer una vivienda con las características que necesitan, ubicada en un barrio normal que no haya mayor riesgo social del que ya han vivido, donde haya buenas condiciones. De nuevo harán otro S.O.S. a cualquier banco que tenga viviendas contenidas y sin uso por distintas situaciones, algún promotor que tenga viviendas vacías o alguna entidad municipal, como por ejemplo empresas municipales que dependen de los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, en la que se pide "si puede ser, una vivienda cedida, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro o también, si puede ser, un alquiler muy barato, no podemos afrontar una renta de mercado. No tenemos medios económicos, necesitamos un alquiler en torno a los 100 euros como máximo para poder afrontar esta situación", alega Molina. También, harán peticiones por escrito a los ayuntamientos de varias localidades de Cádiz, debido a que no recibían respuesta de la anterior petición que hicieron al Ayuntamiento de Jerez.

Afasode hace el llamamiento de forma urgente a todas las entidades municipales, empresas o bancos que puedan prestarles ayuda. Los interesados, pueden hacer aportaciones de cualquier tipo contactando con el teléfono 661 30 88 66.