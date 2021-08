Se busca una mesa libre

La estrechez de la calle Compañía incrementa la sensación de la avalancha de turistas . Es difícil encontrarse a alguien de Cádiz, pero alguno hay. Dani Merlo, por ejemplo. Comercial de una empresa de distribución de alimentos y bebidas, nos pone en la pista sobre el sector más beneficiado por este aluvión de visitantes: la hostelería. “Están funcionando a tope y he notado un verano más fuerte que el anterior a la pandemia. Desde mayo hay mucho movimiento”, destaca. Encontrar mesas libres en ciertas zonas del casco histórico y el Paseo se ha convertido en una odisea si no tienes reservas . En algunos chiringuitos, las listas te dan cuelo hasta dos semanas después. Las reservas impiden a muchos, gaditanos sobre todo, salir solamente a tomarse una cerveza. No hay hueco. Jose Canseco, del bar An Cá Lidia, en el exterior del Mercado, admite que el verano “va mejor de lo esperado, a veces un poco sobrepasados. A pesar de las restricciones de espacio, sin interior ni barra. Habría gente para llenar más”.

Hay turistas por todas partes. Muchos. Tantos que estos días el centro de la ciudad es un hormiguero a ciertas horas de la mañana y la tarde. Viandantes de dos velocidades. Los visitantes, con parsimonia, para no perder detalle. Los nativos, los gaditanos, ocupados en sus quehaceres diarios. El casco histórico luce un ambiente a niveles de antes de la pandemia. ¡Y sin cruceristas! Hay ganas de disfrutar y los bolsillos están más rumbosos . Por lo que hemos pasado y por lo que no sabemos que pasará. Este verano, en Cádiz, que le quiten lo bailao a quienes nos visitan y a los gaditanos que se lo pueden permitir.

La falta de aparcamientos condiciona a residentes y visitantes

Los problemas del aparcamiento, agravados por la reestructuración de las zonas y sus diferentes colores, ha provocado un cambio en las costumbres de los gaditanos y visitantes, que están acudiendo en coche a las playas en horarios más tempranos. Buscar sitio se convierte en una odisea y los aparcamientos subterráneos hacen su agosto. En Cortadura, esa ratonera, más allá de las 11.00 es casi imposible encontrar un hueco. Una vez dentro de la carretera, con único sentido, hay que echarle paciencia para estacionar o bien salir cabreado por El Chato después de un buen tiempo esperando el milagro que no llega. Al respecto del aparcamiento, Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, lo califica de “problema grave”. Asegura que “hay hosteleros que pierden reservas porque los clientes llegan en coche desde fuera, no encuentran aparcamiento y se van. No hay plazas libres ni pagando”. Por no hablar de los colapsos en la plaza de San Antonio. “Se aglomeran los que entran por Buenos Aires y los que salen del parking hacia la calle Zaragoza al estar cerrada al tráfico la calle Veedor. No se entiende esta decisión, cuando por Zaragoza al final se produce más tráfico por más calles, durante más tiempo, buscando los coches el Parque Genovés”.