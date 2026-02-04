Borrasca Leonardo en Cádiz: El Ayuntamiento de Cádiz comienza a restablecer el servicio de limpieza en la ciudad

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha informado que el Ayuntamiento de Cádiz va a restablecer a partir de esta tarde y de manera progresiva el servicio de limpieza y de recogida de residuos, además de la prestación del servicio de Parques y Jardines ante la mejoría de la situación climatológica.

Recuerda el Ayuntamiento que esta medida se adoptó "con carácter preventivo, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores del servicio y de la ciudadanía en general, evitando así riesgos derivados de la situación meteorológica adversa". En numerosas calles del casco antiguo han permanecido en la vía pública los contenedores que cada noche se sacan de cada finca con la basura.

José Carlos Teruel agradece " la colaboración y la comprensión de la ciudadanía ante esta medida que se puso en marcha por motivos de seguridad y de prevención".

En la reunión de coordinación celebrada esta mañana y que ha sido presidida por el alcalde de la ciudad, Bruno García, los concejales de las distintas delegaciones municipales implicadas y responsables de la Policía Local, Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, han trasladado que no se han producido incidentes de consideración en la ciudad.

No obstante, la zona más afectada de la ciudad ha sido la playa y el paseo marítimo, donde ha habido una marea muy alta y con gran fuerza que ha arrastrado piedras hasta el murete de la playa en la parte más cercana al Hotel Q y arena al Paseo Marítimo. Todos estos elementos se irán retirando en cuanto se normalicen los servicios, según el Ayuntamiento. Asimismo, el agua también ha penetrado en un chiringuito que está allí ubicado, provocando importantes daños.

El alcalde ha acudido a esta zona para comprobar los daños y ha dado una batida por distintas zonas de la ciudad para conocer de primera mano la situación de las calles y plazas de la ciudad.

Según informa la Policía Local, durante la mañana se han producido algunos incidentes sin consideración como son el levantamiento de baldosas en la calle Nuevo Mundo; intervención con Bomberos en calle Santa Rafaela María - Paseo Marítimo por toldo y chapa con peligro de caída; intervención en calle Vea Murguía por antena con peligro de caída; e intervenciones en Plaza Sevilla (Aduana) por farola a punto de caer y en San Antonio - Veedor por exorno de alumbrado también con riesgo de caída.

Además, desde Parques y Jardines se ha atendido la caída de dos pequeñas ramas en la calle Tolosa Latour y en la Plaza de la Fuente.