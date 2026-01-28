Borrasca Kristin: el Ayuntamiento de Cádiz contabiliza más de 30 incidencias en la mañana de este miércoles por el fuerte viento

Mañana de fuerte viento en Cádiz capital, donde la borrasca Kristin, la última de las que está sacudiendo la ciudad y la península en las últimas semanas, se está dejando notar de manera extraordinaria.

El Ayuntamiento de Cádiz ya había previsto los efectos de esta borrasca, manteniendo desde el lunes cerrados todos los parques e instalaciones deportivas al aire libre y abierto las 24 horas el centro Fermín Salvochea para personas sin hogar, al tiempo que viene insistiendo en la precaución de la ciudadanía evitando desplazamientos innecesarios.

Kristin ha dejado numerosas incidencias a lo largo de esta mañana del miércoles, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar ningún herido ni daño personal. El Ayuntamiento de Cádiz, en concreto, ha contabilizado más de 30 actuaciones relacionadas con la borrasca.

La mayoría de ellas guarda relación con el área de Parques y Jardines, siendo varios los árboles (palmeras, sobre todo) que han caído a la vía pública. El caso más llamativo ha sido el de una palmera datilera que caía en la calle Acacias, alcanzando por completo a un vehículo que transitaba en ese momento por allí. Algo similar a lo que ocurrió el viernes pasado en Duque de Nájera cuando una palmera cayó sobre dos coches que circulaban por delante del edificio Valcárcel.

Palmera caída en Acacias sobre un vehículo que circulaba por esta calle.

Precisamente en Duque de Nájera contabiliza el Ayuntamiento este miércoles la caída de otras dos palmeras datileras. Otra ha caído en la Plaza de la Catedral. Y una más en la Avenida de la Constitución 1812, a la altura del Mercado Virgen del Rosario, que ha venido a caer sobre la marquesina de la nueva terraza recientemente inaugurada del rincón gastronómico de este mercado y sobre varias motocicletas allí estacionadas.

En previsión de más caídas de estas palmeras, se ha procedido a precintar toda la zona central de la Plaza de San Juan de Dios, cuyo pasillo central está escoltado por palmeras.

Dentro de las incidencias relacionadas con los parques y jardines de la ciudad, en la Avenida Ana de Viya ha caído un olmo de bola. En Cayetano del Toro ha caído una melia, ocasionando daños en un coche que estaba aparcado y obligando a cortar el tráfico en los carriles afectados. En la Plaza de la Fuente ha caído un aligustre. Y en la calle Valencia, un arce.

También se ha actuado en la calle Tolosa Latour, donde se ha tutorizado un árbol que estaba en riesgo de caída. Y luego han caído ramas considerables en la calle Colarte, en la Avenida Doctor Gómez Ulla, dañando una de las ramas caídas (procedentes de un pino) la reja del Parque Genovés que precisamente está en pleno proceso de restauración y que acababa de ser intervenida. También han caído ramas en el Centro Reina Sofía, sede actual del Rectorado de la Universidad (de un platanero), en Ronda de Vigilancia en Zona Franca y en el ficus del Mora, donde están actuando operarios de Parques y Jardines por la rotura de tres ramas de este centenario árbol.

Otras incidencias

Al margen de la caída de árboles y ramas, son numerosas las actuaciones que suman Policía Local y Bomberos en esta mañana de miércoles en Cádiz. Así, según enumera el Ayuntamiento, se ha actuado en una tubería de gas que se había descolgado en el edificio número 42 de la Avenida Cayetano del Toro; en el colegio María Auxiliadora (Salesianas) donde se ha desprendido parte de un techo; en el pabellón del casco histórico, donde también se estaba levantando el techo, lo que ha obligado a desalojar las instalaciones. Y en otro edificio de la calle García Carrera, cuya cúpula amenazaba con caer a la vía pública.

Parte del techo desprendido en el colegio de Las Salesianas, en Cádiz.

Los carteles han causado también muchos estragos en el día de hoy. Así, ha habido que actuar en un cartel del polideportivo Ciudad de Cádiz que ha caído a la calzada, afectando a los semáforos de ese punto; y en la gasolinera que está junto a la ITV, a la salida de la ciudad, donde había un cartel "a punto de caer" que ha tenido que ser retirado por los bomberos. También a punto de caer había un cartel de empresa en el número 13 de la calle Santa María Soledad, obligando igualmente a actuar a los bomberos.

Cartel retirado por los bomberos en la gasolinera situada junto a la ITV, a la salida de la ciudad. / Julio González

En la Plaza de Mina había un balcón en peligro de caída. Y en la calle Arcángel San Miguel se había soltado la red de protección de un edificio en construcción. En la Viña ha habido susto con el alumbrado extraordinario de las calles Pericón de Cádiz y Doctores Meléndez, que amenazaban con caer a la vía pública.

El resto de actuaciones está relacionado con el desplazamiento de contenedores en distintos puntos de la ciudad (a pesar de que el contrato de limpieza incluía, o iba a incluir, puntos de sujeción precisamente para evitar que el viento mueva estos elementos), cristales rotos en varios edificios, cascotes caídos desde algunas cornisas, algún toldo suelto de establecimientos de hostelería, o daños en las marquesinas de las paradas de autobús del Campo del Sur. A lo que se suman muchas motos aparcadas que han terminado tumbadas o volcadas en el suelo por la fuerta del viento.

Motos caídas en la Avenida Ana de Viya. / Julio González

Por todo ello, el Ayuntamiento de Cádiz mantiene su aviso de "máxima precaución" ante el aviso naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros, pidiendo a la ciudadanía que evite "desplazamientos que no sean necesarios".