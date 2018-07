El 'blindaje' a los directivos empezó en 2002

El ex director general de la Zona Franca José Manuel Fedriani Castro salía ayer al paso de la información publicada por Diario de Cádiz sobre su remuneración, tras su cese del cargo de manera temporal y voluntaria en 2016 por su presunta implicación en el caso Quality Food.

En dicha información, basada en un informe sobre la relación laboral de Fedriani con el consorcio, se reveló que el ahora ex director general de la entidad pública dispone de un contrato blindado que le permite seguir cobrando el mismo sueldo que cuando ejercía este cargo.

A este respecto, José Manuel Fedriani quiso aclarar que no es el único directivo de Zona Franca que ha disfrutado de este pacto que les sacó del ámbito de aplicación del convenio colectivo de la entidad pública. El ahora director de Gestión de Proyectos dice que fue en 2002 cuando, bajo el mandato de Miguel Osuna, exdelegado especial del Estado para la Zona Franca, se suscribió el acuerdo complementario a su relación laboral. Este complemento directivo le supone un añadido de 29.070 euros a su sueldo anual y se trata, según Fedriani, de un "complemento consolidable para el personal directivo de plantilla que había alcanzado puesto directivo tras una trayectoria profesional ascendente en la empresa". El informe establece en 70.000 euros la retribución bruta del cargo de director general, una cantidad que sigue cobrando a pesar de su cese temporal, según reconoce Fedriani.

A esto, le añade que, al igual que él, otros diez directivos de la Zona Franca se benefician o se han beneficiado de este mismo complemento que este informe achaca ahora sólo a Fedriani. De estos diez cargos del ente público, sólo seis han cesado en sus cargos.

Este pacto, suscrito bajo el mandato del PP, y negociado con la mediación del letrado laboral del consorcio, cargo que entonces ostentaba Antonio Ruiz Álvarez, según destaca Fedriani, fue refrendado también, entre los años 2004 y 2011, período en el que en Cádiz gozaba del cargo de delegado de la Zona Franca en Cádiz José de Mier.

Fedriani recuerda que este pacto llegó en 2002, durante la negociación del convenio colectivo del personal de la Zona Franca. En aquella época, "se planteó por parte del comité de empresa que había personal que prestaba sus servicios en puestos directivos y que cobraban cantidades que no estaban reguladas en convenio". Fue entonces cuando "se inició un proceso de negociación con las cinco personas que ocupaban puestos directivos en ese momento, entre las que no me encontraba yo", según aclara José Manuel Fedriani.

Así, el ex director general de la Zona Franca incide en que éste "no ha sido un acuerdo negociado y acordado por él y por el delegado especial del Estado sino un acuerdo complementario suscrito en 2002 por todos los empleados públicos de plantilla".