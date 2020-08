Horeca califica de “catástrofe” el cierre de los bares con música

Señalados, agraviados, maltratados y hasta acusados y declarados culpables injustamente de propagar la pandemia. Así es como se sienten los hosteleros que regentan bares especiales con música y discotecas después del decreto que desde ayer los condena al cierre sine die de sus establecimientos como medida para frenar el incremento exponencial de los contagios de covid-19 de los últimos meses. Incluso en territorios como la provincia de Cádiz, donde se habían contenido hasta que se permitió la movilidad entre comunidades autónomas y la entrada del turismo de terceros países.

“Estamos en shock. No han dado ningún tipo de explicaciones. No han dicho si va a haber ayudas o un plan de choque, nada”, dice Dani Gallardo, autónomo empleador del Rollin’Rock, un bar con música del centro histórico de Cádiz, ejemplar en la adopción de las más rigurosas medidas de prevención frente al covid-19 que hace de portavoz de media docena de locales similares. “En Italia acaban de cerrar también las discotecas, pero al menos han dicho que será hasta primeros de septiembre. Aquí nada de esto. Entiendo que en dos semanas tendremos las tasas de contagio por los suelos, porque han obligado a cerrar a los culpables. Pero ¿y si no es así? ¿qué hacemos entonces?”, reflexiona Gallardo.

“Necesitamos información, porque no nos explicado por qué tenemos que cerrar y cómo nos van a afectar a partir de ahora los ertes. ¿Se puede entender que esto va a ser una extensión del erte del estado de alarma? ¿Qué pasa ahora con el cese de actividad de los autónomos? Yo sólo he estado abierto un mes y diez días ¿Cómo lo van a computar? ¿Cuánto va a durar esto?”, se pregunta. "La mitad de agosto, cerrado; septiembre, no se sabe... si esto se prolonga... yo no puedo estar cuatro meses cerrado, porque si es así, no puedo volver a abrir. Sólo llevamos un mes abiertos, y con restricciones, que al poco tiempo se volvieron todavía más duras”.

La única opción al cierre que otorga el decreto de la Junta a este tipo de bares con música es que podrían abrir con un aforo del 60% en el caso de que sirviesen comida, “como si eso nos salvaguardase de los contagios, pese al vector fatal de la enfermedad que parece representar la música para quienes han legislado así”, se plantea.

“En los autobuses hay un aforo permitido de 85 personas por vehículo y a mi se me permiten solo 40 y se me exige desinfectar mesas, taburetes y baños permanentemente. Pero al parecer en el transporte público no se producen contagios, ni en los supermercados, ni en los grandes almacenes... Ni ninguno de los positivos ha estado nunca en esos sitios, claro... Son servicios esenciales, bien, pero no se han incrementado las medidas de prevención en ellos. Ni tampoco cuando se ha permitido la movilidad. Aquí sólo hay contagios en los bares con música, siempre que no den de comer... cuando está probado que el 56% de todos se han dado en reuniones familiares”.

Precisamente por vender también comida es por lo que han optado otros bares con música como el Ykebana, en pleno Paseo Marítimo de Cádiz, que desde ayer ofrece un servicio para llevar , en colaboración con Arsenio Manila.

“Estamos ante una auténtica catástrofe que requiere de un plan de rescate urgente por parte del Gobierno, porque muchos autónomos empleadores van a verse obligados a cerrar definitivamente”, declaró ayer este periódico el presidente de Horeca. Antonio de María considera necesario que se contemple el pago de los alquileres a los arrendadores mientras dure el cierre de los negocios y ayudas directas a los afectados para el mantenimiento de los suministros básicos de agua y electricidad.

El presidente de Horeca insistió en que no existe relación entre los contagios y el ocio nocturno y aseguró que tanto el cierre total de los locales con música como la reducción de los horarios hasta la 1:00, con la exigencia de no admitir más clientes a partir de las 12:00, incrementarán la presencia de jóvenes en las calles a partir de esa hora. Y de público adulto que pretende acabar de disfrutar de las noches de verano. “Y ahí sí que va a haber incidencias”, dijo.

De María mantuvo ayer por la tarde una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, que solicitó nada más conocerse las nuevas medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas.

Entre los principales acuerdos alcanzados figura el de la creación de una mesa de trabajo permanente a la que se llevarán todos los asuntos que afecten directamente al sector antes de que se legislen con el fin de que se clarifique su aplicación y se eviten confusiones. Además, se intensificará la formación y se difundirá una guía que incluirá todas las ayudas disponibles para el sector. A esto se añadirá un seguro médico para los visitantes en toda la comunidad autónoma que cubra todos los gastos relacionados con posibles casos de contagio de covid-19.

Por último, se ha acordado instar al Gobierno de la Nación a que elabore y presente ante la Unión Europea un proyecto de plan de rescate general de las empresas turísticas. “Hay más de 40.000 millones de euros y desde aquí todavía no se ha planteado nada”, dijo.