Baja la previsión de ocupación hotelera durante el Carnaval de Cádiz respecto a 2025

Los Carnavales de Cádiz tendrán este año una menor ocupación hotelera que la alcanzada en 2025. La previsión que maneja para toda la semana de fiesta la patronal del sector, Horeca, sitúa la ocupación hotelera conjunta de cuatro poblaciones (Cádiz, San Fernando, El Puerto y Jerez) en unos cinco puntos menos que la alcanzada durante el pasado año. Así, la media de ocupación del año pasado se situó en un 79,95%, que este año podría bajar al 75,33% según la patronal. De todas las poblaciones, San Fernando resiste los malos datos y apunta a un crecimiento de dos puntos. Cádiz capital bajaría hasta cerca de seis puntos. La única subida prevista, apenas unas décimas, se espera para el segundo viernes de la fiesta carnavalesca, el 20 de febrero.

La previsión a la baja de la ocupación hotelera, respecto a los datos reales de 2025, es sobre todo significativa en el primer fin de semana de fiesta. Si el año pasado el índice global de ocupación fue del 80,48% el primer viernes, este año se espera un 72,70. El primer sábado de fiesta, la caída es porcentualmente similar, aunque la ocupación será mayor: en 2025 fue del 92,26% (el más alto de la fiesta) y para este sábado 14 de febrero se espera una ocupación del 84,11%.

La bajada es significativa en la capital. Del 74,09 del viernes de 2025 se puede pasar a un 65,15% este año, mientras que del 92,50% del sábado se prevé descender hasta el 79,53% de ocupación.

Los datos del segundo fin de semana de Carnaval son, como es habitual, más flojos, pero pueden servir al sector para amortiguar el impacto de la caída del primer fin de semana, si finalmente se confirma. Y es que para el segundo viernes, 20 de febrero, se estima una ocupación hotelera del 68,73% en las cuatro poblaciones gaditanas, unas décimas por encima del 68,56% del pasado año. El segundo sábado de Carnaval, por el contrario, se espera una bajada del 78,50% del año pasado al 76,29% del actual 2026.

Cádiz capital sostiene mejor los datos para este segundo fin de semana, porque apenas apunta a una leve bajada el segundo viernes, del 68,89% de 2025 al 68,09% de este año, y remonta ligeramente el segundo sábado: la ocupación prevista para la noche del 21 de febrero en la capital es del 74,28%, algo por encima del 73,48% registrado oficialmente en 2025.

En la suma global de los dos fines de semana, Cádiz, San Fernando, El Puerto y Jerez bajan del 79,95% del año pasado al 75,33% previsto para los próximos días. Separados por localidades, solo se prevé una subida de algo menos de dos puntos en San Fernando. Las demás localidades bajan todas: Cádiz casi seis puntos; El Puerto roza los ocho puntos y Jerez pierde siete puntos porcentuales de ocupación.