La ocupación alcanza una media del 90% en los hoteles de Cádiz el primer fin de semana de Carnaval

El Carnaval de Cádiz es temporada alta para los hoteles de la capital. Saben que cada año la fiesta grande de la ciudad atrae a miles de visitantes dispuestos a disfrutar de las coplas, el ambiente de las calles y la idiosincracia gaditana. Por ello y a pesar del mal tiempo reinante, los alojamientos muestran buenas cifras de ocupación de cara a la semana del 14 al 22 de febrero. Siempre con un primer fin de semana más solicitado y plazas aún disponibles para el segundo.

Así, si miramos en Booking, el mayor portal web de reservas hoteleras, del sábado 14 al lunes 16 la ocupación en los alojamientos de Cádiz alcanza el 91%, mientras que del 20 al 22 de febrero desciende hasta el 83%. Esto pone de manifiesto que el primer fin de semana es el que despierta más interés, al ser considerado 'el grande' dentro de la fiesta.

Si nos fijamos en esta web, el primer alojamiento que aparece de la capital (ordenando por precios) es el Hotel Regio Cádiz, en el puesto número 23 y con un precio de 460 euros por las noches del sábado 14 y el domingo 15 para dos personas. Antes se muestran, sobre todo, apartamentos, chalets y casas en localidades como Conil, El Palmar, Zahora, Chipiona, Costa Ballena, Chiclana e incluso Facinas. El más caro que queda disponible en la capital gaditana es un apartamento en el casco antiguo por 1.436 euros las dos noches.

Haciendo un repaso por algunos de los hoteles de la ciudad, encontramos, en general, buenas sensaciones de cara al Carnaval. En el hotel Cádiz Paseo del Mar, de la cadena Meliá, su directora, Lidia Botía, cifra las reservas del viernes 13 y el sábado 14 de febrero en torno al 80%, con una bajada considerable entre semana y un segundo fin de semana que se irá animando conforme se acerque la fecha. "La ocupación ha bajado cuatro puntos con respecto a 2025, el precio también un poco. Hemos tenido algunas cancelaciones de cara al segundo fin de semana", asegura.

Según Lidia Botía, la previsión del tiempo, nada halagüeña con las sucesivas borrascas que estamos sufriendo, y la escasez de transporte público en la provincia, aún más afectado por el accidente de Adamuz, pueden estar detrás de estas cancelaciones. "La demanda es ligeramente inferior al año pasado. La gente se piensa si venir porque al final es una fiesta en la calle y el mal tiempo afecta. Además de que es una inversión importante. Otra cosa son las conexiones, especialmente el tren, por la poca oferta y la huelga prevista para la semana que viene. No creo que vayamos a superar las cifras de 2025", explica la directora del hotel Cádiz Paseo del Mar.

En el hotel Occidental Cádiz, de la compañía Barceló, las previsiones apuntan a un primer fin de semana con un 90% de ocupación y un segundo con un 70%. Subrayan desde este alojamiento que son números muy parecidos a los del anterior Carnaval y que las reservas se realizaron con bastante antelación. Los fines de semana la habitación por noche se sitúa en 190 euros, al tratarse de temporada alta, aunque "la gente paga y no le importa el precio".

En el centro de la capital, el hotel Argantonio tiene el 100% de sus camas ocupadas los dos fines de semana de la fiesta, lo que supone un leve ascenso con respecto a 2025. Daniel Hernández, jefe de recepción, subraya el interés que despierta el Carnaval de Cádiz y la enorme demanda que genera. "Para nosotros es temporada alta, así que el precio sube. Al final es oferta/demanda y el cliente está dispuesto a pagar por alojarse en la ciudad".

Muy cerca del hotel Argantonio se encuentra el hotel Las Cortes de Cádiz, en la calle San Francisco. Josefa Díaz es la propietaria de este alojamiento céntrico. Afirma que el sábado 14 de febrero la ocupación es del 100%, aunque en el resto de jornadas han sufrido cancelaciones debido al mal tiempo. No obstante, es optimista de cara al desarrollo de la semana. "Creo que va a estar lleno, según las cifras que manejamos. Estamos muy bien ubicados, en una zona peatonal y menos expuestos a las inclemencias meteorológicas", concluye.